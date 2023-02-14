Metrolinie 11: Beginn der Erprobung der neuen Züge
Wie Sie wahrscheinlich wissen, werden die alten U-Bahnen der Linie 11 (die fast 60 Jahre alt waren) sehr bald durch brandneue MP14-Züge ersetzt. MP14, Sie leihen sie bereits auf Linie 14 oder Linie 4, in ihrer automatischen Version. Auf der 11 werden sie von Fahrern gesteuert.
Das Ziel? Ersetzen Sie die alten 23 MP59-Züge durch 20 MP14-Züge
Die 20 MP14-Züge sind länger, komfortabler und zuverlässiger und ermöglichen es der Linie 11, mehr Fahrgäste aufzunehmen. Ein entscheidendes Element, da sich seine Erweiterung in einigen Monaten abzeichnet.
Doch bevor die 20 MP14-Züge die 23 MP59-Züge (entworfen in den 1960er Jahren!) ersetzen, müssen noch einige Schritte unternommen werden.
13. Februar 2023: Auf geht's zum weißen Marsch der MP14
Ab dem 13 . Februar beginnt die Etappe des "weißen Marsches"! Der leere Marsch? Es ist die Injektion eines leeren Zuges, der keine Passagiere aufnimmt, mitten im Verkehr. Auf der Linie 11 finden diese Tests bis Ende Mai jeden Montag ab 21 Uhr statt. Konkret wird ein MP14-Zug in das "Karussell" der auf der Linie verkehrenden U-Bahnen injiziert und die gesamte Strecke der bestehenden Linie 11 zurücklegen. Aber seien Sie vorsichtig, Sie können nicht hineinklettern. Vorerst:)
Warum diese Tests?
- Um alle Systeme unter realen Bedingungen zu überprüfen und die letzten notwendigen Anpassungen vorzunehmen, um eine perfekte Sicherheit zu gewährleisten
- Damit das Personal sein Wissen über die Ausrüstung vertiefen kann, bevor es die ersten Reisenden begrüßt
Wie geht es weiter? Welcher Bereitstellungszeitplan für MP14?
Vom 24. März bis 2. April, Sperrung zwischen Belleville und Mairie des Lilas
Um die letzten Arbeiten zur Integration der neuen MP14-Züge durchzuführen, wird die Linie 11 zwischen den Bahnhöfen Belleville und Mairie des Lilas vom 24. März bis 2. April 2023 gesperrt.
Juni 2023: Inbetriebnahme von 5 neuen Zügen pro Woche
Nach den von Februar bis Mai organisierten Blankomärschen wird der Einsatz der MP14 für die kommerzielle Nutzung durch Reisende ab Anfang Juni 2023 schrittweise erfolgen.
Am Ende der Blankomärsche Ende Mai werden die 20 MP14-Züge auf der Linie 11 für den kommerziellen Einsatz bereit sein.
Eine Bereitstellung, die schrittweise organisiert wird. Dies ist die "Noria": Jeden Montag im Juni werden zwischen 20 und 23 Uhr 5 neue Züge in das Karussell der auf der Linie 11 verkehrenden U-Bahnen eingespeist und ersetzen 5 MP59-Züge , die die Linie endgültig verlassen. Ziel: 100% MP14 auf der Linie bis Ende Juni.
Von Juli bis August 2023 sonntags wegen Streckenverlängerungsarbeiten gesperrt
Zwischen Juli und August 2023 wird die Strecke jeden Sonntag gesperrt, um die laufenden Verlängerungsarbeiten zwischen Mairie des Lilas und der zukünftigen Endstation Rosny-Bois-Perrier zu beschleunigen. Eine Erweiterung, die im Frühjahr 2024 die ersten Reisenden begrüßen soll.
Metro 11: eine Linie in voller Modernisierung
Neben der Ankunft der MP14 im Sommer 2023 sind Modernisierungsarbeiten und der Bau der Streckenverlängerung im Gange.
Warum haben Sie sich für die Modernisierung der Linie 11 entschieden?
- Um Bahnhöfe und Bahnsteige durch den Bau neuer Eingänge, Notausgänge, Rolltreppen und Aufzüge an den erhöhten Fahrgastfluss anzupassen.
- Vergrößerung der Docks, um die neuen MP14 unterzubringen, die länger sind als die derzeit im Umlauf befindlichen MP59.
- Erleichterung der Mobilität zwischen den Gemeinden Lilas, Bagnolet, Romainville, Noisy-le-Sec und Rosny-sous-Bois, Gebiete mit hohem Potenzial für den städtischen Wandel, die derzeit nur durch Buslinien verbunden sind.