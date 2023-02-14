Metrolinie 11: Beginn der Erprobung der neuen Züge

Wie Sie wahrscheinlich wissen, werden die alten U-Bahnen der Linie 11 (die fast 60 Jahre alt waren) sehr bald durch brandneue MP14-Züge ersetzt. MP14, Sie leihen sie bereits auf Linie 14 oder Linie 4, in ihrer automatischen Version. Auf der 11 werden sie von Fahrern gesteuert.

Das Ziel? Ersetzen Sie die alten 23 MP59-Züge durch 20 MP14-Züge

Die 20 MP14-Züge sind länger, komfortabler und zuverlässiger und ermöglichen es der Linie 11, mehr Fahrgäste aufzunehmen. Ein entscheidendes Element, da sich seine Erweiterung in einigen Monaten abzeichnet.

Doch bevor die 20 MP14-Züge die 23 MP59-Züge (entworfen in den 1960er Jahren!) ersetzen, müssen noch einige Schritte unternommen werden.