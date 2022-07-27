Metro 14: Hier sind die Namen der zukünftigen Stationen
Das Ergebnis Ihrer Stimmen
Sie befinden sich in den Gemeinden Kremlin-Bicêtre (am Rande von Gentilly), Villejuif, an der Kreuzung zwischen L'Haÿ-les-Roses Villejuif und Chevilly-la-Rue und schließlich Saint-Denis... Dies sind die vier zukünftigen Stationen, die ab 2024 die U-Bahn-Linie 14 nach Norden und Süden verlängern werden.
Im vergangenen Juni haben wir Ihnen vorgeschlagen, ihren Namen zu wählen.
Hier sind die ausgewählten Namen:
- Saint-Denis Pleyel - Dieser zukünftige Bahnhof wird das Viertel Pleyel in Saint-Denis zu einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte der Ile-de-France machen
- Bicêtre-Krankenhaus - Diese zukünftige Station befindet sich im Kreml-Bicêtre, gegenüber dem Krankenhaus Bicêtre (CHU), und wird sich an der Avenue Gabriel Péri und entlang der Autobahn A6 befinden
- Villejuif-Gustave Roussy - Im Herzen des zukünftigen Campus Grand Parc wird diese neue Station in Villejuif ab 2025 von der Linie 15 Süd bedient
- L'Haÿ-Les-Roses - Dieses neue Resort in L'Haÿ-les-Roses wird an der Kreuzung von drei dynamischen Städten im Val-de-Marne liegen: L'Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue und Villejuif
Und morgen die Namen der Stationen der Linien 15, 16, 17 und 18!
Diese Bürgerbefragung ist Teil des Großprojekts zur Erweiterung des Netzes der Ile-de-France, das von Île-de-France Mobilités, der Verkehrsbehörde der Île-de-France, und der Société du Grand Paris, dem Auftraggeber des Grand Paris Express, geleitet wird.
Eine zweite Phase der Konsultation ist daher für Herbst 2022 geplant, um Ihnen die Namen der 16 noch zu benennenden Stationen der Linien 15, 16, 17 und 18 zur Abstimmung vorzulegen.
Auch dieses Mal werden die Einwohner der Ile-de-France über die je-choisis-le-nom-des-stations.iledefrance-mobilites.fr-Plattform zur Teilnahme eingeladen.