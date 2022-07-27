Metro 14: Hier sind die Namen der zukünftigen Stationen

Und morgen die Namen der Stationen der Linien 15, 16, 17 und 18!

Diese Bürgerbefragung ist Teil des Großprojekts zur Erweiterung des Netzes der Ile-de-France, das von Île-de-France Mobilités, der Verkehrsbehörde der Île-de-France, und der Société du Grand Paris, dem Auftraggeber des Grand Paris Express, geleitet wird.

Eine zweite Phase der Konsultation ist daher für Herbst 2022 geplant, um Ihnen die Namen der 16 noch zu benennenden Stationen der Linien 15, 16, 17 und 18 zur Abstimmung vorzulegen.

Auch dieses Mal werden die Einwohner der Ile-de-France über die je-choisis-le-nom-des-stations.iledefrance-mobilites.fr-Plattform zur Teilnahme eingeladen.