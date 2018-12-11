Die renovierten U-Bahnen kommen auf der Linie 7 an

Diese Renovierung wird von den von der RATP benannten Ateliers de Construction du Centre (ACC) in Clermont-Ferrand durchgeführt. Dieser Vertrag hat es ermöglicht, 40 direkte Arbeitsplätze bei ACC Engineering and Maintenance und mehr als ein Dutzend bei den mobilisierten Subunternehmern zu erhalten. Um den Betrieb der Strecke nicht zu beeinträchtigen, werden maximal 3 Züge gleichzeitig aus dem Rollmaterial entfernt.

Der Betrag von rund 50 Millionen Euro wird vollständig von Île-de-France Mobilités finanziert (50 % direkter Zuschuss und 50 % über den Vertrag Île-de-France Mobilités-RATP). Es wird die Lebensdauer dieser Züge bis 2030 sicherstellen, wenn Île-de-France Mobilités plant, sie durch neue Ausrüstung zu ersetzen.

