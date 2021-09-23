MI20: Ihr habt gewählt! Entdecken Sie das Design der zukünftigen RER B
Das Äußere der zukünftigen RER B?
Ein Stürmer, der lächelt! Die Weichheit und Rundheit seiner Formen spiegeln einen eleganten Zug mit einem einladenden, komfortablen und aufmerksamen Geist wider.
Das Innere der zukünftigen RER B?
Die Sitze sind einzelne Inseln. Die oberen Teile der Rückenlehnen und die Enden der Sitze sind getrennt, um die Individualität in einem kollektiven Raum zu wahren.
Der Raum zwischen den Rückenlehnen sorgt für mehr Transparenz und Licht im gesamten Zug, für ein Gefühl von mehr Wohlbefinden und Sicherheit.
Die Haltegriffe und Hüftstützen sind sorgfältig in den Sitz integriert, um einen qualitativen Effekt und eine garantierte Robustheit zu erzielen.
Die Beleuchtung nimmt einen dynamischen und digitalen Ansatz an, im Geiste der angenommenen Modernität.
Zurück auf dem MI20, Ihrer zukünftigen RER B
- 146 Züge der neuen Generation mit Videoüberwachung, USB-Steckdosen, Klimaanlage und situationsgerechter Temperatur, beruhigender Beleuchtung und optimierter dynamischer Fahrgastinformation
- 104 Meter lange Züge, organisiert in 7 kurzen Wagen
- Breitere 2-stöckige Autos
- +20% Sitzplätze, 1070 Sitzplätze insgesamt
- Und die Hälfte der Plätze ist auf einer Ebene zugänglich
- 26% bevorzugte Sitzplätze
Um diese neuen Züge auf der Linie B im Jahr 2025 unterzubringen, sind Arbeiten zur Anpassung der Infrastruktur (Bahnsteighöhe, Verstärkungen der Stromversorgung), aber auch der Wartungswerkstätten (Schaffung einer neuen Werkstatt in Mitry und Anpassung der bestehenden Werkstatt in Massy) erforderlich.