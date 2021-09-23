MI20: Ihr habt gewählt! Entdecken Sie das Design der zukünftigen RER B

Die Sitze sind einzelne Inseln. Die oberen Teile der Rückenlehnen und die Enden der Sitze sind getrennt, um die Individualität in einem kollektiven Raum zu wahren.

Der Raum zwischen den Rückenlehnen sorgt für mehr Transparenz und Licht im gesamten Zug, für ein Gefühl von mehr Wohlbefinden und Sicherheit.

Die Haltegriffe und Hüftstützen sind sorgfältig in den Sitz integriert, um einen qualitativen Effekt und eine garantierte Robustheit zu erzielen.

Die Beleuchtung nimmt einen dynamischen und digitalen Ansatz an, im Geiste der angenommenen Modernität.