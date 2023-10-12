Das Konsortium Keolis und SNCF Voyageurs werden mit dem Betrieb der Linien T4, T11 und des zentralen Zweigs der Linie P beauftragt

Die Öffnung für den Wettbewerb gewährleistet eine bessere Qualität der allgemeinen Dienstleistungen und vereinfacht den Zugang zu Informationen für Reisende. Sie müssen bei Problemen oder Fragen nicht suchen, wer der Betreiber Ihrer Leitung ist, Île-de-France Mobilités wird zu Ihrem einzigen Ansprechpartner!

Eine einzigartige und wiedererkennbare Identität

Wie Sie vielleicht bemerkt haben, tragen die neuen Züge, U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse in der Region Île-de-France die gleichen Farben, die von Île-de-France Mobilités. Eine visuelle Identität, die es ermöglicht, auf einen Blick die Verkehrsmittel zu erkennen, die Teil des Netzes der Île-de-France sind oder nicht.

*in Anwendung europäischer Richtlinien

**Das Gesetz vom 27. Januar 2018 (für einen Eisenbahnpakt).