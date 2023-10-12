Das Konsortium Keolis und SNCF Voyageurs werden mit dem Betrieb der Linien T4, T11 und des zentralen Zweigs der Linie P beauftragt
Ein T4-Zug im Umlauf in Clichy-sous-Bois - © Raphaël FOURNIER - Artefact
Die am 12. Oktober 2023 vom Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités zugewiesenen Strecken stellen wichtige Achsen des Schienennetzes der Ile-de-France dar mit:
- 70.000 Fahrten pro Tag,
- 900 tägliche Zugdurchfahrten ,
- und 32 bediente Bahnhöfe oder Haltestellen .
Eine erste Abstimmung, die den schrittweisen Start des Wettbewerbs der damals von SNCF Transilien betriebenen Linien markiert.
Was sind die Aufgaben eines Linienbetreibers?
Im Rahmen der Vergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags werden das Konsortium Keolis und SNCF Voyageurs für einen Zeitraum von sieben Jahren Betreiber der vergebenen Strecken. Ein Zeitraum, in dem das Unternehmen Folgendes übernimmt:
- Verkehr und Service auf den betreffenden Strecken,
- Verwaltung und Instandhaltung des rollenden Materials,
- Verwaltung der angrenzenden Serviceeinrichtungen, wie z. B. der Wartungs- und Übergabestelle für Straßenbahnzüge in Noisy-le-Sec,
- Stationsmanagement,
- Infrastrukturmanagement.
Île-de-France Mobilités: eine einzige Identität (und ein einziger Ansprechpartner) für das öffentliche Verkehrsnetz der Ile-de-France
© Christophe RECOURA - Ile-de-France Mobilités - ein T11-Zug fährt in den Bahnhof Epinay-sur-Seine ein
Die Öffnung für den Wettbewerb gewährleistet eine bessere Qualität der allgemeinen Dienstleistungen und vereinfacht den Zugang zu Informationen für Reisende. Sie müssen bei Problemen oder Fragen nicht suchen, wer der Betreiber Ihrer Leitung ist, Île-de-France Mobilités wird zu Ihrem einzigen Ansprechpartner!
Eine einzigartige und wiedererkennbare Identität
Wie Sie vielleicht bemerkt haben, tragen die neuen Züge, U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse in der Region Île-de-France die gleichen Farben, die von Île-de-France Mobilités. Eine visuelle Identität, die es ermöglicht, auf einen Blick die Verkehrsmittel zu erkennen, die Teil des Netzes der Île-de-France sind oder nicht.
*in Anwendung europäischer Richtlinien
**Das Gesetz vom 27. Januar 2018 (für einen Eisenbahnpakt).