Umsetzung neuer Transportsicherheitsmaßnahmen

20 Cyno-Detektionsteams, um bei verdächtigen Paketen in 5 bis 15 Minuten statt in 1 Stunde einzugreifen

20 Cyno-Detektionsbrigaden wurden eingesetzt und sorgen bereits für mehr Sicherheit und weniger Verspätungen im SNCF-Netz. Diese Initiative wird auch von der RATP getestet, die 20 zusätzliche Teams einsetzt. Eine "Beseitigung des Zweifels" wird also in 5 bis 15 Minuten statt wie bisher in einer Stunde erledigt sein. Im SNCF-Netz ist die Zahl der vergessenen Taschen seit 2014 um 122 % gestiegen, d. h. um mehr als 1.500 Eingriffe pro Jahr.