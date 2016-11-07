Mobipôle, der Bahnhof der neuen Generation in Rueil-Malmaison

Die Neugestaltung des Bahnhofs und die Installation neuer Beschilderungen erleichtern allen Fahrgästen die Fortbewegung.

Für Reisende, die sowohl mit dem Fahrrad als auch mit dem Zug reisen, steht ein Véligo-Bereich zur Verfügung. Was könnte bequemer sein, als Ihr Fahrrad zu benutzen und es sicher zu parken, bevor Sie Ihren Zug nehmen?

Dieser Raum mit 448 Sitzplätzen ist der größte in der Île-de-France. Es befindet sich entlang des Bahnhofs und verfügt über einen Raum für die Bewachung und Plätze zum Aufladen der Batterien von Elektrofahrrädern. Die Sitzplätze sind auf zwei Ebenen organisiert, die mit der Navigo-Karte zugänglich sind.

Schließlich wurden neue Wege für Fußgänger und das Busnetz neu gestaltet. Im neuen Busbahnhof fanden 18 Bushaltestellen statt, die Zugang zu 9 Linien boten.