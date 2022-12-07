Metro: Modernisierung der Linie 8
Über die Modernisierung der Linie 8 wurde abgestimmt! Ein Projekt, das Teil eines globalen Wunsches ist, die Modernisierung des U-Bahn-Netzes zu beschleunigen. Wir erzählen Ihnen alles.
Die 8 ist eine von den Einwohnern der Ile-de-France stark genutzte Linie und Gegenstand eines Modernisierungsplans, der am 7. Dezember 2022 vom Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités verabschiedet wurde. Ein ehrgeiziges Projekt, das Teil einer allgemeinen Politik zur Beschleunigung der Modernisierung des U-Bahn-Netzes ist, die von Île-de-France Mobilités gewünscht wird.
Warum die Linie 8 modernisieren?
Weil sie mit 23,4 km und 38 bedienten Stationen die zweitlängste Linie im U-Bahn-Netz ist. Rekordzahlen, zu denen ein erwarteter Anstieg der Fahrgastzahlen bis 2035 aufgrund der städtischen und demografischen Entwicklung und der im Osten der Île-de-France geplanten Verstärkung des öffentlichen Verkehrsangebots (insbesondere die Linie 15 Süd und die Seilbahn Cable C1 ) hinzukommt. Ein Gebiet, das von der 8.
Die Modernisierung erfordert viele Anpassungsarbeiten. Eine Arbeit, die auch viel Zeit in Anspruch nimmt (bis zu zehn Jahre). Ein erweiterter Zeitplan, der den Fristen für die Bestellung von Bahnausrüstung entspricht, aber auch eine komplexe Logistik, die durchgeführt werden muss, ohne den Verkehr für die Fahrgäste vollständig zu unterbrechen.
Schritt 1: Renovierung aller Züge der Linie 8
Parallel zur Linie 7 wurden Arbeiten zur Verbesserung der auf der Linie 8, der MF77, verkehrenden Züge durchgeführt. Das Ziel? Verbessern Sie den Komfort der Reisenden mit mehr Licht, neuen Farben und moderneren Beschichtungen. Fünfzehn Züge wurden bereits renoviert, die restlichen 44 werden zwischen 2023 und 2026 renoviert.
Schritt 2: Ein neuer Wartungsstandort und die schrittweise Ankunft neuer U-Bahnen
Im Jahr 2025 wird das Projekt einen zweiten Meilenstein erreichen. Die Arbeiten zur Installation einer neuen Zugwartungswerkstatt in den Gemeinden Créteil und Valenton werden eingeleitet, um die neuen U-Bahn-Modelle (MF19) aufzunehmen und die Reinigungs- und Wartungsleistung zu erhöhen.
Parallel dazu werden Arbeiten zur Anpassung und Modernisierung von Infrastrukturen und Systemen durchgeführt, um:
- Bereiten Sie sich auf die Ankunft der neuen Züge im Jahr 2030 vor, der MF19.
- Verbessern Sie die Leistung der Linie.
MF19, die Pariser Metros der Zukunft hier, in der Modellierung auf der Linie 10
Schritt 3: Die Ankunft der MF19, der Pariser Metro der Zukunft
Die MF19 sind die Züge, die die Linien 8, 10, 3bis, 7bis, 13, 3, 7 und 12 ausstatten werden.Sie sind geräumiger und effizienter und werden schrittweise auf der Strecke getestet, um 2030 in Betrieb genommen zu werden.
Zu den Stärken dieser neuen U-Bahnen gehören:
- + Robustheit und Leistung
- + Fahrgastsicherheit mit Videoschutzsystem an Bord
- Bessere Verkehrsregelung dank zentraler Station
- + Komfort
- + Kapazität (+5%)
Gute Nachrichten für diese Strecke, die von 108 Millionen Fahrgästen genutzt wird, deren Reisebedingungen sich ändern werden.