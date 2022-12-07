Metro: Modernisierung der Linie 8

Warum die Linie 8 modernisieren?

Weil sie mit 23,4 km und 38 bedienten Stationen die zweitlängste Linie im U-Bahn-Netz ist. Rekordzahlen, zu denen ein erwarteter Anstieg der Fahrgastzahlen bis 2035 aufgrund der städtischen und demografischen Entwicklung und der im Osten der Île-de-France geplanten Verstärkung des öffentlichen Verkehrsangebots (insbesondere die Linie 15 Süd und die Seilbahn Cable C1 ) hinzukommt. Ein Gebiet, das von der 8.

Die Modernisierung erfordert viele Anpassungsarbeiten. Eine Arbeit, die auch viel Zeit in Anspruch nimmt (bis zu zehn Jahre). Ein erweiterter Zeitplan, der den Fristen für die Bestellung von Bahnausrüstung entspricht, aber auch eine komplexe Logistik, die durchgeführt werden muss, ohne den Verkehr für die Fahrgäste vollständig zu unterbrechen.