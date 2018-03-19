Konsultation zum Entwicklungsprojekt für Busse "Entre Seine"

Wie kann man teilnehmen und seine Meinung äußern?

Für jedes neue Projekt zur Entwicklung des öffentlichen Verkehrsnetzes der Île-de-France wird eine öffentliche Konsultation organisiert, um alle zu informieren und ihre Meinung einzuholen. Île-de-France Mobilités, der Projektleiter, möchte Anwohner und Nutzer so umfassend wie möglich einbeziehen. Zu diesem Zweck werden in den kommenden Wochen 5 Treffen mit der Öffentlichkeit organisiert:

Zwei öffentliche Sitzungen:

• in Argenteuil, Mittwoch, 28. März, von 19 bis 21 Uhr, Espace Nelson Mandela, 82, boulevard du Général Leclerc,

• in Bezons, Donnerstag, 5. April, von 19 bis 21 Uhr, im Hochzeitssaal des Rathauses, 6 avenue Gabriel Péri.

Drei Treffen auf dem Territorium:

• Dienstag, 20. März, von 16.30 bis 19 Uhr, im Bahnhof Cormeilles-en-Parisis,

• Dienstag, 3. April, von 17 bis 19 Uhr, an der Endstation der Straßenbahn 2 in Pont de Bezons,

• Mittwoch, 11. April, von 9 bis 12 Uhr, auf dem Marché des Indes in Sartrouville.

Den Teilnehmern stehen weitere Informations- und Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung, darunter eine Broschüre mit einem Teilnahmeschein und eine Website, auf der sie eine Online-Meinung abgeben und eine interaktive Karte konsultieren können: www.bus-entre-seine.fr