Konsultation zum Entwicklungsprojekt für Busse "Entre Seine"
Ein wesentliches Projekt zur Verbesserung der Busverbindungen im Val-d'Oise
Das Projekt "Entre Seine" sieht die Schaffung von 8,5 km speziellen Busspuren in den Gemeinden Argenteuil, Bezons, Sartrouville (Bezirk Indien) und Cormeilles-en-Parisis (Bois Rochefort) vor. Diese Verbesserungen werden die derzeit schwierigen Bedingungen für den Busverkehr verbessern, indem sie die Fahrzeiten zuverlässiger machen und eine bessere Betriebsgeschwindigkeit ermöglichen. Auf der Tagesordnung: Vorrang an Ampeln, Neuorganisation bestimmter Kreuzungen und Entwicklung neuer, komfortablerer und zugänglicherer Bahnhöfe. Die Linien 272 (Gare d'Argenteuil – Sartrouville RER) und 3 (Pont de Bezons – La Frette-sur-Seine) sind besonders betroffen und werden auf dem größten Teil ihrer Strecke von diesen Verbesserungen profitieren.
Entlang dieser Busspuren werden öffentliche Räume neu qualifiziert und sichere Rad- und Fußgängerwege eingerichtet. Insgesamt sind täglich fast 48.000 Reisende von dem Projekt betroffen.
Kennzahlen des Projekts
Wie kann man teilnehmen und seine Meinung äußern?
Für jedes neue Projekt zur Entwicklung des öffentlichen Verkehrsnetzes der Île-de-France wird eine öffentliche Konsultation organisiert, um alle zu informieren und ihre Meinung einzuholen. Île-de-France Mobilités, der Projektleiter, möchte Anwohner und Nutzer so umfassend wie möglich einbeziehen. Zu diesem Zweck werden in den kommenden Wochen 5 Treffen mit der Öffentlichkeit organisiert:
Zwei öffentliche Sitzungen:
• in Argenteuil, Mittwoch, 28. März, von 19 bis 21 Uhr, Espace Nelson Mandela, 82, boulevard du Général Leclerc,
• in Bezons, Donnerstag, 5. April, von 19 bis 21 Uhr, im Hochzeitssaal des Rathauses, 6 avenue Gabriel Péri.
Drei Treffen auf dem Territorium:
• Dienstag, 20. März, von 16.30 bis 19 Uhr, im Bahnhof Cormeilles-en-Parisis,
• Dienstag, 3. April, von 17 bis 19 Uhr, an der Endstation der Straßenbahn 2 in Pont de Bezons,
• Mittwoch, 11. April, von 9 bis 12 Uhr, auf dem Marché des Indes in Sartrouville.
Den Teilnehmern stehen weitere Informations- und Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung, darunter eine Broschüre mit einem Teilnahmeschein und eine Website, auf der sie eine Online-Meinung abgeben und eine interaktive Karte konsultieren können: www.bus-entre-seine.fr
Wer finanziert das Projekt?
Das Projekt "Entre Seine" stellt eine Investition von 115 Millionen Euro dar. Es wird von Île-de-France Mobilités unterstützt. Die Studien werden von der Region Île-de-France und dem Departement Val-d'Oise finanziert.