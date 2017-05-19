Montparnasse-Bienvenüe wieder für die Linie 4 erreichbar

Die 27 Bahnhöfe sollen bis 2019 modernisiert werden, bevor die neuen automatischen Züge zwischen 2020 und 2022 schrittweise in Betrieb genommen werden. Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) stimmte im Dezember 2016 für die Anschaffung von 20 neuen Zügen zur Ausstattung der Linie 4. Die Automatisierung der Haupt-U-Bahn-Linie auf der Nord-Süd-Achse von Paris wird dank der Bahnsteigtüren an Kapazität, Regelmäßigkeit, Komfort und Sicherheit gewinnen. Die Gesamtkosten, einschließlich der Verlängerung nach Süden nach Bagneux und der Anpassung der Bahnhöfe, belaufen sich auf 413 Millionen Euro, hinzu kommen 211 Millionen Euro für den Kauf und die Anpassung der automatischen Züge. Diese Arbeiten stellen eine echte technische Herausforderung dar, da sie ohne größere Verkehrsunterbrechungen durchgeführt werden, wie es 2012 von der RATP zum ersten Mal weltweit auf der Linie 1 durchgeführt wurde.