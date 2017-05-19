Montparnasse wieder für die Linie 4 erreichbar

Modernisierung der Linie 4 geht weiter

Ziel dieses wichtigen Projekts ist es, die Bahnsteige für den Einbau von Bahnsteigtüren zu verstärken und anzuheben , die für die zukünftige Automatisierung der Linie unerlässlich sind. Nach Montparnasse-Bienvenüe sind die Stationen zwischen Porte de Clignancourt und Réaumur-Sébastopol an der Reihe, die am Himmelfahrtswochenende vom 24. bis 28. Mai ihre Türen schließen. In diesem Zeitraum wird ein Ersatzbus (Bus M4) eingerichtet. Vom 29. Mai bis 7. September werden dann Arbeiten am Bahnhof Saint-Sulpice durchgeführt, um die Automatisierung der Linie Anfang 2022 vorzubereiten.



Die 27 Bahnhöfe sollen bis 2019 modernisiert werden, bevor die neuen automatischen Züge zwischen 2020 und 2022 schrittweise in Betrieb genommen werden. Das Syndicat des transports d'Ile-de-France (Stif) stimmte im Dezember 2016 für die Anschaffung von 20 neuen Zügen zur Ausstattung der Linie 4. Die Automatisierung der Haupt-U-Bahn-Linie auf der Nord-Süd-Achse von Paris wird dank der Bahnsteigtüren an Kapazität, Regelmäßigkeit, Komfort und Sicherheit gewinnen. Die Gesamtkosten, einschließlich der Verlängerung nach Süden nach Bagneux und der Anpassung der Bahnhöfe, belaufen sich auf 413 Millionen Euro, hinzu kommen 211 Millionen Euro für den Kauf und die Anpassung der automatischen Züge. Diese Arbeiten stellen eine echte technische Herausforderung dar, da sie ohne größere Verkehrsunterbrechungen durchgeführt werden, wie es 2012 von der RATP zum ersten Mal weltweit auf der Linie 1 durchgeführt wurde.