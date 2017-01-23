Ein Experiment zwischen den Bahnhöfen Austerlitz und Lyon

Diese Shuttles sind ein innovatives Transportmittel. Während dieses Tests können die Benutzer einfacher – und kostenlos – zwischen den Bahnhöfen Austerlitz und Lyon reisen. Die Shuttles der französischen Marke Easymile bieten den Reisenden 6 Sitzplätze und verkehren 7 Tage die Woche von 14 bis 20 Uhr mit einem Agenten an Bord. Diese Shuttles sind 100% elektrisch und profitieren von der nächtlichen Aufladung.



Dieses Experiment zielt zunächst darauf ab, die Meinungen der Nutzer zu diesem neuen Dienst sowie mögliche Verbesserungsvorschläge zu sammeln. Es werden auch Informationen über ihre Leistung, Zuverlässigkeit, Überwachung und Betriebssicherheit gesammelt. Eine genaue Bewertung dieses umfassenden Tests wird von den RATP-Teams in den folgenden Monaten durchgeführt. Weiterlesen: Autonome Shuttles: Start eines Experiments auf der Charles-de-Gaulle-Brücke in Paris