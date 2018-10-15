Navigo, Zugang zu allen Mobilitätsformen in der Île-de-France
Neue tickets zur Anpassung an alle Lebensstile
Der Navigo-Pass ist für alle Reisenden, egal ob sie regelmäßig oder gelegentlich reisen. Im Jahr 2019 werden die Navigo-Pakete um ein neues Angebot, Liberté+, bereichert, und ein neuer Pass, Navigo Easy, wird eingeführt.
Diese beiden Neuheiten wurden entwickelt, um den spezifischen Bedürfnissen der sogenannten "Gelegenheitsreisenden" gerecht zu werden und nach und nach die U-Bahn-Tickets zu ersetzen.
Im Jahr 2019 wird der Navigo Easy Pass eingeführt. Es handelt sich um einen kontaktlosen Pass (Preis 2 Euro), mit dem mehrere Transport tickets gleichzeitig geladen werden können (bis zu 3 t+ Tickethefte, Tickets für den Flughafen usw.).
Navigo Liberté+ ist ein Paket, mit dem Sie in Paris frei reisen können, mit einer einzigen Karte, auf der die tatsächlich unternommenen Fahrten gezählt werden. Der Nutzer zahlt nur für das, was er verbraucht, und wird im Folgemonat automatisch vom Betrag seiner Fahrten abgezogen. Dieser Service richtet sich an Nutzer von t+ Tickets, hat aber Vorteile, die es heute mit aktuellen Tickets nicht gibt: zum Beispiel kostenlose Verbindungen zwischen Bus und U-Bahn, Abrechnung nach tatsächlichem Verbrauch usw. Es wird 2019 mit einem Perimeter eingeführt, der zunächst dem der aktuellen t+-Tickets entspricht: U-Bahn, Bus, Straßenbahn und RER in Paris. Es funktioniert dank eines klassischen Navigo-Passes.
Mit Navigo zugängliche Dienstleistungen
Der Navigo-Pass wird zur universellen Unterstützung der Intermodalität, um das tägliche Leben der Einwohner der Ile-de-France zu erleichtern, und vereint immer mehr Reiselösungen auf demselben Träger.
- Véligo: mehr als 100 Plätze, um Ihr Fahrrad sicher in der Nähe der Bahnhöfe abzustellen.
- Park and Ride: Mehr als 9800 Park-and-Ride-Plätze wurden bereits eingerichtet, um die Komplementarität zwischen öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Auto zu gewährleisten.
Île-de-France Mobilités hat außerdem beschlossen, fast 1200 Parkplätze am Stadtrand von Paris zu schaffen, die den Nutzern des öffentlichen Verkehrs zur Verfügung stehen. Sie können ihre Reise problemlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortsetzen, ohne unter den Park- und Verkehrsproblemen in Paris zu leiden, die kürzlich durch die Schließung der Fahrspuren am Ufer verstärkt wurden.
Mit Ihrem Navigo-Paket können Sie in einem der wichtigsten Netze der Welt reisen. 13 Zuglinien, 14 U-Bahn-Linien, 9 Straßenbahnlinien, 1500 Bus- und Reisebuslinien in der gesamten Île-de-France. Ein Netzwerk, das sich weiterentwickelt und an Ihre Bedürfnisse anpasst