Navigo, Zugang zu allen Mobilitätsformen in der Île-de-France

Im Jahr 2019 wird der Navigo Easy Pass eingeführt. Es handelt sich um einen kontaktlosen Pass (Preis 2 Euro), mit dem mehrere Transport tickets gleichzeitig geladen werden können (bis zu 3 t+ Tickethefte, Tickets für den Flughafen usw.).

Navigo Liberté+ ist ein Paket, mit dem Sie in Paris frei reisen können, mit einer einzigen Karte, auf der die tatsächlich unternommenen Fahrten gezählt werden. Der Nutzer zahlt nur für das, was er verbraucht, und wird im Folgemonat automatisch vom Betrag seiner Fahrten abgezogen. Dieser Service richtet sich an Nutzer von t+ Tickets, hat aber Vorteile, die es heute mit aktuellen Tickets nicht gibt: zum Beispiel kostenlose Verbindungen zwischen Bus und U-Bahn, Abrechnung nach tatsächlichem Verbrauch usw. Es wird 2019 mit einem Perimeter eingeführt, der zunächst dem der aktuellen t+-Tickets entspricht: U-Bahn, Bus, Straßenbahn und RER in Paris. Es funktioniert dank eines klassischen Navigo-Passes.

Laden Sie die Pressemitteilung zu Navigo Liberté+ und Navigo Easy herunter.