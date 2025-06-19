Navigo Liberté+ jetzt auch für Smartphone verfügbar

Reisen Sie mit einem (noch) leichteren Geist

Navigo Liberté+ - der Dienst, mit dem Sie zu günstigen Preisen in der gesamten Île-de-France reisen und nur für die zurückgelegten Fahrten bezahlen können - kommt auf Smartphones.

Genießen Sie die Vorteile des Dienstes mit der Anwendung Île-de-France Mobilités auf Android- und iOS-Smartphones.