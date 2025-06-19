Navigo Liberté+ jetzt auch für Smartphone verfügbar
Reisen Sie mit einem (noch) leichteren Geist
Navigo Liberté+ - der Dienst, mit dem Sie zu günstigen Preisen in der gesamten Île-de-France reisen und nur für die zurückgelegten Fahrten bezahlen können - kommt auf Smartphones.
Genießen Sie die Vorteile des Dienstes mit der Anwendung Île-de-France Mobilités auf Android- und iOS-Smartphones.
Die Vorteile von Navigo Liberté+: auf einen Blick
- Nur für Fahrten bezahlen : Zahlen Sie jeden Monat nur für Fahrten, die im Vormonat zurückgelegt wurden
- Attraktive Preise : 1,60 € für eine Fahrt mit Bus oder Straßenbahn und 1,99 € für U-Bahn, RER oder Zug (ausgenommen Flughafenfahrten)
- Kostenlose Verbindungen : Genießen Sie eine kostenlose Verbindung für 2 Stunden zwischen U-Bahn / RER / Straßenbahn Express und 1h30 zwischen Bus / Straßenbahn
- Eine tägliche Obergrenze : Ihre Ausgaben sind auf den Preis eines Navigo Day-Pakets (12 €) beschränkt, außer bei bestimmten Fahrten wie denen zu Flughäfen
Wie aktiviere ich Navigo Liberté+ auf meinem Telefon?
Möchten Sie mit Ihrem Smartphone mit Navigo Liberté+ in die Île-de-France reisen? Die Aktivierung ist einfach:
- Installieren oder aktualisieren Sie die Anwendung Île-de-France Mobilités in Ihrem Store (iOS oder Android)
- Öffnen Sie die App und gehen Sie zur Registerkarte "Kaufen" und klicken Sie dann auf Navigo Liberté+
- Geben Sie Ihre Daten ein, unterschreiben Sie den Vertrag direkt aus der App heraus und beginnen Sie zu reisen
Gut zu wissen : Die Validierung erfolgt jetzt, indem Sie Ihr Telefon in die Nähe des Entwerters bringen, genau wie bei einem physischen Pass, aber ohne etwas anderes als Ihr Handy herausnehmen zu müssen.
Sie sind bereits Abonnent mit einem physischen Pass und möchten auf Navigo Liberté+ telefonisch umsteigen?
Wenn Sie bereits für den Navigo Liberté+-Dienst auf einem physischen Pass registriert sind und den entmaterialisierten Dienst nutzen möchten: Es ist nicht möglich, Ihren bestehenden Vertrag direkt auf Ihr Telefon zu übertragen, Sie müssen einen neuen Vertrag am Telefon abschließen.
Was tun?
Sobald Sie Ihren neuen Navigo Liberté+-Vertrag in der IDF Mobilités-App abgeschlossen haben, empfehlen wir Ihnen:
- Legen Sie Ihren physischen Navigo Liberté+ Pass beiseite
- Validieren Sie nur mit Ihrem Telefon , um Verwirrung bei Reisen und Abrechnungen zu vermeiden
Noch stärker vernetzte Mobilität
Navigo Liberté+ auf dem Smartphone markiert einen neuen Schritt zur Vereinfachung des Reisens mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Île-de-France.
Sie müssen nicht verzweifelt in Ihrer Tasche oder in den Taschen nach Ihrem Pass suchen: Ihr Telefon ist Ihr Schlüssel, um frei in der Region zu reisen.