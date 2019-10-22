Neu für Reisende im Alter von 62+: die Navigo Annual Senior Pricing

So profitieren Sie von Navigo Senior

Um vom jährlichen Navigo zum Seniorentarif profitieren zu können, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:

62 Jahre oder älter sein

Keine berufliche Tätigkeit ausüben oder eine berufliche Tätigkeit ausüben, die streng weniger als die Hälfte beträgt.

Um zum Seniorentarif zu zirkulieren, ist es ganz einfach:

Haben Sie bereits das Navigo-Jahrespaket abonniert? Sie können Ihre Anfrage direkt online in Ihrem persönlichen Bereich stellen. Hinweis: Um von den Senior Pricing für den Folgemonat zu profitieren, müssen Sie sich vor dem 10. des laufenden Monats online anmelden.

Sie haben das Navigo-Jahrespaket noch nicht abonniert? Gehen Sie mit einem RIB und einem Identitätsnachweis zur Handelsagentur Navigo (SNCF, RATP oder Optile) oder zum RATP-Clubschalter.

Weitere Informationen über Navigo Senior

Navigo Annual zum Senior Tarif ist nur für das All-Zones-Paket (Zonen 1 bis 5) erhältlich. Sie profitieren jetzt von allen Zonen zu einem günstigeren Preis!

Die Zahlung des Seniorentarifs erfolgt ausschließlich per monatlicher Lastschrift (12 Abhebungen pro Jahr).

Haben Sie bereits einen jährlichen Navigo mit Barzahlung? Gehen Sie zu einer Navigo-Verkaufsstelle (SNCF, RATP oder Optile) oder zu den RATP-Clubschaltern, um Ihr Zahlungsmittel zu ändern.

Haben Sie bereits ein Navigo Annual 2 Zonen? Besuchen Sie die Handelsvertretung Navigo (SNCF, RATP oder Optile), einige RATP-Schalter oder die SNCF-Serviceschalter von Navigo, um die Gültigkeitszonen Ihres Pakets zu ändern.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Navigo Annual Package.