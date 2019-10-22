Neu für Reisende im Alter von 62+: die Navigo Annual Senior Pricing
Die Vorteile von Senior Pricing
- Ein sehr vorteilhafter Tarif von 37,60 Euro pro Monat oder 50% des Preises des Navigo-Monatspakets
- Ermöglicht unbegrenztes Reisen im gesamten Netz der Île-de-France (Zonen 1 bis 5)
- Unverbindlich: Es ist möglich, Ihr Abonnement jederzeit vor dem 20. des Monats für den Folgemonat mit einer maximalen Aussetzungsdauer von 12 Monaten zu kündigen oder auszusetzen.
Illustration passiert Navigo mit Passfoto, Vor- und Nachname
So profitieren Sie von Navigo Senior
Um vom jährlichen Navigo zum Seniorentarif profitieren zu können, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:
- 62 Jahre oder älter sein
- Keine berufliche Tätigkeit ausüben oder eine berufliche Tätigkeit ausüben, die streng weniger als die Hälfte beträgt.
Um zum Seniorentarif zu zirkulieren, ist es ganz einfach:
- Haben Sie bereits das Navigo-Jahrespaket abonniert? Sie können Ihre Anfrage direkt online in Ihrem persönlichen Bereich stellen. Hinweis: Um von den Senior Pricing für den Folgemonat zu profitieren, müssen Sie sich vor dem 10. des laufenden Monats online anmelden.
- Sie haben das Navigo-Jahrespaket noch nicht abonniert? Gehen Sie mit einem RIB und einem Identitätsnachweis zur Handelsagentur Navigo (SNCF, RATP oder Optile) oder zum RATP-Clubschalter.
Weitere Informationen über Navigo Senior
Navigo Annual zum Senior Tarif ist nur für das All-Zones-Paket (Zonen 1 bis 5) erhältlich. Sie profitieren jetzt von allen Zonen zu einem günstigeren Preis!
Die Zahlung des Seniorentarifs erfolgt ausschließlich per monatlicher Lastschrift (12 Abhebungen pro Jahr).
- Haben Sie bereits einen jährlichen Navigo mit Barzahlung? Gehen Sie zu einer Navigo-Verkaufsstelle (SNCF, RATP oder Optile) oder zu den RATP-Clubschaltern, um Ihr Zahlungsmittel zu ändern.
- Haben Sie bereits ein Navigo Annual 2 Zonen? Besuchen Sie die Handelsvertretung Navigo (SNCF, RATP oder Optile), einige RATP-Schalter oder die SNCF-Serviceschalter von Navigo, um die Gültigkeitszonen Ihres Pakets zu ändern.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Navigo Annual Package.