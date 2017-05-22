Noctilien verbessert sein Nachtbusangebot

Bis 2020 werden auch neue Linien geschaffen. In den äußeren Vororten werden sie es ermöglichen, Züge und RER mit Haltestellen zu ersetzen, die Bahnhöfen und Bahnhöfen entsprechen. Die als Prioritäten identifizierten Linien sind:

Auf dem Zweig der RER D Nord: N146, vom Gare de l'Est über Garges-Sarcelles nach Survilliers-Fosses;

Auf dem nördlichen Zweig der Linie H: N147, vom Gare de l'Est über Deuil und Écouen nach Persan-Beaumont;

Auf dem westlichen Zweig der Linie H: N148, vom Gare de l'Est über Ermont-Eaubonne nach Taverny.

Vier Linien rund um Paris, die die tagsüber verkehrenden Busse und Straßenbahnen ersetzen, werden ebenfalls das Licht der Welt erblicken:

Zwei Linien zwischen Montparnasse und Val-de-Fontenay;

Eine Linie zwischen Val-de-Fontenay und Saint-Denis über Romainville-Carnot und Bobigny;

Eine Linie zwischen Saint-Denis und La Défense-Pont-de-Neuilly über Les Courtilles und Colombes.

Schließlich werden acht bestehende Linien erweitert :

N11, verlängert von Château-de-Vincennes nach Val-de-Fontenay;

N14, verlängert von Bourg-la-Reine bis Croix-de-Berny;

N15, verlängert von Asnières-Gabriel Péri nach Courtilles;

N24, verlängert von Bezons-Grand-Cerf nach Sartrouville;

N52, verlängert von Argenteuil-Monnet nach Cormeilles-en-Parisis;

N62, verlängert von Clamart nach Croix-de-Berny (oder Rungis);

N66, verlängert von Vélizy nach Viroflay-Rive-Gauche;

N71, verlängert von Saint-Maur-Créteil nach Val-de-Fontenay.

Das Busnetz von Noctilien besteht derzeit aus 48 Linien und bietet jede Nacht der Woche von 0:30 bis 5:30 Uhr einen durchgehenden Service entlang der Haupteisenbahnachsen der Île-de-France. Dieses Angebot wird an Wochenenden auf den meisten Linien verstärkt. Das Volumen der Noctilien-Fahrten macht 4,7 % der Fahrten an Wochentagen und 8,9 % an Samstagen aus.