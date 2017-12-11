Die neue Ile-de-France kommt auf dem südlichen Zweig der Linie L an
Anwesenheit von Mitarbeitern von France Mobilité zur Einweihung der Linie L.
Ab Montag, dem 11. Dezember, können die Fahrgäste der Linie L, genauer gesagt der Achse Versailles Rive Droite – Saint-Lazare, die neuen Ile-de-France-Züge in den Farben von Île-de-France Mobilités genießen. Diese neue Generation, die zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert wird, ersetzt die alten Z6400-Züge, die seit mehr als 40 Jahren auf den Schienen der Ile-de-France unterwegs sind.
Diese Züge bieten dank Klimaanlage, Fußbodenheizung, breiteren Sitzen und der helleren und entspannenderen Umgebung, mit der sie ausgestattet sind, ein höheres Maß an Komfort als die vorherigen. Sein sogenanntes "Boa"-Design ermöglicht es dem Fahrgast, den gesamten Zug schnell und einfach zu überqueren.
Stühle, Bildschirme und auch Platz im Inneren der neuen Straßenbahnlinie L.
Auf der Sicherheitsseite sind Videoschutzkameras im Zug installiert, um die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten. Außerdem wurden große dynamische Bildschirme eingerichtet, die in Echtzeit viele Informationen über die Route anzeigen.
Die Francilien wird ab September 2018 auch auf dem Zweig der Linie L von Saint-Nom-la-Bretèche eingesetzt.