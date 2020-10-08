Navigo Liberté +: Genießen Sie viele Vorteile mit dem neuen Treueprogramm
Wie kann man vom Treueprogramm profitieren?
1: Zunächst müssen Sie den Navigo Liberté + -Dienst abonniert haben.
Sie möchten sich für das Treueprogramm anmelden, haben aber keinen Navigo Liberté + Vertrag? Entdecken Sie hier diesen unverbindlichen Vertrag, der es Ihnen ermöglicht, frei zu reisen, indem Sie nur für Ihre tatsächlich unternommenen Reisen im Monat bezahlen, der auf Ihre Reisen folgt:
2: Registrieren Sie sich direkt auf der dem Programm gewidmeten Website.
Nach der Registrierung sammeln Sie automatisch Punkte für jede Fahrt. Sie haben dann die Möglichkeit, diese Punkte dank exklusiver Angebote von angeschlossenen Händlern im Shop des Treueprogramms in Vorteile und Prämien umzuwandeln .
Wie melde ich mich für das Treueprogramm an?
Um sich für das Treueprogramm anzumelden und Punkte zu sammeln, halten Sie Ihre Kundennummer bereit und gehen Sie auf die dem Programm gewidmete Website.
Wie löse ich meine Punkte ein?
Alles geschieht auf der Website des Treueprogramms! Sie finden die Verfolgung Ihrer gesammelten Punkte, den Shop, in dem Sie sie ausgeben können, sowie die Historie Ihrer Bestellungen.