Die neue Straßenbahnlinie T1 kommt

Vielleicht gehören Sie zu den 12.500 Menschen, die im Januar 2022 abgestimmt haben, um das Design zu wählen? Heute ist es soweit, die Straßenbahn der neuen Generation, die TW20, kommt endlich auf der Straßenbahnlinie T1 an, der ältesten Straßenbahnlinie im Netz von Île-de-France Mobilités, die 1992 eröffnet wurde.