Die neue Straßenbahnlinie T1 kommt
Vielleicht gehören Sie zu den 12.500 Menschen, die im Januar 2022 abgestimmt haben, um das Design zu wählen? Heute ist es soweit, die Straßenbahn der neuen Generation, die TW20, kommt endlich auf der Straßenbahnlinie T1 an, der ältesten Straßenbahnlinie im Netz von Île-de-France Mobilités, die 1992 eröffnet wurde.
T1: eine neue komfortable und moderne Straßenbahn für die Einwohner von Seine-Saint-Denis
Die neue TW20 ist eine moderne, komfortable und 100% barrierefreie Straßenbahn, die ab dem 10. Dezember 2024 schrittweise die alten Straßenbahnen der Straßenbahnlinie T1 ersetzen wird.
Die neue Straßenbahn T1 in Zahlen
- + 15% Kapazität im Vergleich zu aktuellen Zügen
- 100% zugänglich : Der neue TW20 verfügt über 6 doppelte und breite Türen pro Zug, die das Ein- und Aussteigen erleichtern, sowie ein Schwenksystem, um den Abstand zwischen den Türen und dem Bahnsteig weiter zu reduzieren
- 100% klimatisiert : Die Straßenbahn TW20 ist im gesamten Zug mit einer Klimaanlage ausgestattet, um den Komfort der Fahrgäste zu gewährleisten
- 20 Fahrgastinformationsbildschirme pro Zug
- 32 USB-Steckdosen zum Aufladen Ihrer Geräte unterwegs
- Eine Straßenbahn, die zu 95 % recycelbar und zu 99 % wiederverwertbar ist