Neue Tarife, neues Paket für 2017

Ab dem 1. Januar 2018 ermöglicht ein neues Paket namens "Navigo Day" den Fahrgästen, sich frei im Verkehrsnetz innerhalb der Gebiete zu bewegen, die ihren Bedürfnissen wirklich entsprechen, einschließlich von Vorort zu Vorort.

Der Preis für das Navigo Day-Paket beträgt 7,50 € für 2 Zonen und 10,00 € für 3 Zonen.

Dieses Paket kann zusätzlich zu einem anderen Pass, der im gleichen Zeitraum gültig ist, auch auf eine Navigo-Karte geladen werden und ersetzt somit den "Reisezuschlag", dessen Verwendung kompliziert war. Dieses neue Paket bietet die gleichen Beförderungsrechte wie andere Navigo-Pakete (jährlich, monatlich, wöchentlich), einschließlich des Zugangs zu Flughäfen (außer Orlyval), um den Nutzern die Lesbarkeit und das Verständnis des Tarifangebots zu erleichtern.