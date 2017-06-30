Neue Tarife, neues Paket für 2017
Schaffung eines neuen Transport ticket, der an den Pendlerverkehr angepasst ist
Ab dem 1. Januar 2018 ermöglicht ein neues Paket namens "Navigo Day" den Fahrgästen, sich frei im Verkehrsnetz innerhalb der Gebiete zu bewegen, die ihren Bedürfnissen wirklich entsprechen, einschließlich von Vorort zu Vorort.
Der Preis für das Navigo Day-Paket beträgt 7,50 € für 2 Zonen und 10,00 € für 3 Zonen.
Dieses Paket kann zusätzlich zu einem anderen Pass, der im gleichen Zeitraum gültig ist, auch auf eine Navigo-Karte geladen werden und ersetzt somit den "Reisezuschlag", dessen Verwendung kompliziert war. Dieses neue Paket bietet die gleichen Beförderungsrechte wie andere Navigo-Pakete (jährlich, monatlich, wöchentlich), einschließlich des Zugangs zu Flughäfen (außer Orlyval), um den Nutzern die Lesbarkeit und das Verständnis des Tarifangebots zu erleichtern.
Tarifentwicklung zum 1. August 2017
Die Haushaltsdebatten zeigten die Notwendigkeit eines wiederkehrenden Anstiegs des Finanzierungsbedarfs um rund 3 % pro Jahr (Investitionen, neue Angebote usw.). Die Erhöhung für 2017 ist moderater als die geplanten 3 %, da sie das Einfrieren mehrerer Tarife beinhaltet:
- Das Einfrieren des Preises des t+-Tickets pro Einheit (1,90 €), das das ticket von Gelegenheitsreisenden ist, aber auch von den niedrigsten Einkommen sehr genutzt wird, und nur +40 cts im Ticketbuch, das von 14,50 € auf 14,90 € geht.
- Das Einfrieren des Preises für Fernfahrkarten Origin-Destination über 7 € (auf einer Strecke Paris-Banlieue, 6,5 € auf einer Vorort-Vorort-Fahrt)
Das Navigo-Monatspaket für alle Zonen wird moderat um 2,2 € erhöht (von 73 € auf 75,2 €). Dieser Preis ist immer der beste Preis für das beste Angebot der Welt. Zum ticket Vergleich: Eine Allzonen-Monatskarte kostet in London 379 € (94 € nur für Busse und Straßenbahnen), in Berlin 100,50 € und in Madrid 89,50 €.