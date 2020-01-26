Neue Kampagne: Förderung kultureller Ausflüge der Einwohner der Ile-de-France
Eine Kampagne, die die Codes von Île-de-France Mobilités und der Welt der Unterhaltung mischt
Was könnte einfacher sein, um zu einem Konzert, einem Theaterstück oder einem Kabarett zu gelangen, als mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Auf diese Frage gibt die neue Kommunikationskampagne Antworten, indem sie sich auf drei Visuals stützt, die die visuellen Welten des Verkehrs in der Region Paris und der Welt der Unterhaltung vermischen:
Plakat der Kampagne: 158 Konzerte pro Tag und 302 U-Bahn-Stationen, das sind 460 gute Gründe, heute Abend auszugehen.
Diese Kommunikationskampagne wird ab dem 24. Februar in sozialen Netzwerken, auf Plakatwänden und auf FNAC-Bildschirmen an den Kassen eingesetzt. Die Banner verweisen auf die Startseite der Vianavigo-Website (für die Berechnung der Route, um das Theater zu erreichen). Die wichtigsten Ticketing-Websites werden die Initiative ebenfalls unterstützen, indem sie im Rahmen einer Partnerschaft Sichtbarkeit auf ihren Websites bereitstellen: TickeTac, Ticketnet und BilletReduc (Fnacspectacles).
Ziel dieser ersten Kampagne ist es, die Einwohner der Ile-de-France zu sensibilisieren, sobald sie ihre Ausflüge buchen, ihre Ankunft zu planen und sie zu ermutigen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen.
Darüber hinaus hat Île-de-France Mobilités verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Einwohner der Ile-de-France zum Ausgehen zu ermutigen und so auch die Kultur in der Île-de-France dauerhaft zu unterstützen: