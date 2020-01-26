Neue Kampagne: Förderung kultureller Ausflüge der Einwohner der Ile-de-France

Diese Kommunikationskampagne wird ab dem 24. Februar in sozialen Netzwerken, auf Plakatwänden und auf FNAC-Bildschirmen an den Kassen eingesetzt. Die Banner verweisen auf die Startseite der Vianavigo-Website (für die Berechnung der Route, um das Theater zu erreichen). Die wichtigsten Ticketing-Websites werden die Initiative ebenfalls unterstützen, indem sie im Rahmen einer Partnerschaft Sichtbarkeit auf ihren Websites bereitstellen: TickeTac, Ticketnet und BilletReduc (Fnacspectacles).

Ziel dieser ersten Kampagne ist es, die Einwohner der Ile-de-France zu sensibilisieren, sobald sie ihre Ausflüge buchen, ihre Ankunft zu planen und sie zu ermutigen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen.

Darüber hinaus hat Île-de-France Mobilités verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Einwohner der Ile-de-France zum Ausgehen zu ermutigen und so auch die Kultur in der Île-de-France dauerhaft zu unterstützen: