Der Jingle Ihres Transports wird sich 2026 ändern

Wie bei der Metrolinie 14 betreiben manchmal mehrere Betreiber dieselbe Linie im Auftrag von Île-de-France Mobilités.

Auf der Linie 14 sind es nicht weniger als vier. Vier Jingles auf derselben Linie hätten den Fahrgast verwirrt, der nicht mit dem einen oder anderen Betreiber reist, sondern auf demselben Netz reist: dem des Verkehrs in der Region Paris.

Durch die Wahl eines einzigen Sounds für ein ganzes Netzwerk wird das Reiseerlebnis vereinfacht

Das Jahr 2026 war der richtige Zeitpunkt, um diese neue Identität mit der Eröffnung der neuen U-Bahn-Linie 18 und der weiteren Öffnung für den Wettbewerb zu schaffen.

Mit dieser neuen einzigartigen Klangidentität, die in allen Verkehrsmitteln der Île-de-France - U-Bahn, Zug, Bus, Straßenbahn, RER und sogar dem brandneuen C1-Kabel - ausgestrahlt wird, verfolgt Île-de-France Mobilités sein primäres Ziel: den Fahrgästen ein einfaches, lesbares und konsistentes Reiseerlebnis im gesamten Netz zu bieten.

Und in einem so riesigen Netzwerk, das aus acht Abteilungen, Tausenden von Linien, verschiedenen Betreibern und Millionen von Reisenden mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen und Gewohnheiten besteht, ist die Schaffung von Einheit eine große Herausforderung.