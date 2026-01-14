Der Jingle Ihres Transports wird sich 2026 ändern
Im Verkehr ist Schall ein wesentliches Wahrzeichen. Es informiert, beruhigt und hilft, sich selbst zu lokalisieren, manchmal schneller als ein Zeichen.
Und genau das ist die Rolle einer Klangidentität: ein vertrautes Signal, das wir sofort erkennen. Ein paar Notizen, die ausreichen, um zu verstehen, dass wir uns im selben Netzwerk befinden und dass wichtige Informationen eintreffen.
Die neue Klangidentität von Île-de-France Mobilités: ein einfacher, anpassungsfähiger Jingle, der auf Langlebigkeit ausgelegt ist
Nach einer Ausschreibung und einer Blindabstimmung (oder besser gesagt nach Gehör) vertraute Île-de-France Mobilités zusammen mit RATP und SNCF Voyageurs Transilien die Schaffung der neuen Klangidentität der 1996 von Jean Dindinaud gegründeten Tonproduktionsfirma Chez Jean an.
Die Mission? Erstellen Sie einen Sound:
- Warm und weich für die Ohren der Reisenden
- Leicht zu merken und auf Langlebigkeit ausgelegt
- Geeignet für verschiedene Sendeplätze (von lauten Bahnhöfen bis hin zu Bussen)
- Wer ruft genug, um Informationen zu geben, aber ohne anzugreifen
Sechs Notizen für Millionen von täglichen Fahrten
Um die von Île-de-France Mobilités anvertraute Mission zu erfüllen, haben sich Arnaud Biscay, der Komponist, und Jean Dindinaud, Direktor des Produktionsstudios, einen Jingle in sechs Noten und drei Stufen vorgestellt.
1. Ein erster Ton: ein Crescendo mit Percussions, die an Schritte erinnern , um den Jingle sanft mit einem Eindruck von Bewegung zu öffnen
2. Eine zentrale Melodie aus sechs Noten : warm, fröhlich und einprägsam, gespielt auf Klavier, Marimba und Vibraphon
3. Ein endgültiges Abkommen: freiwillig offen und ausgesetzt, symbolisiert kontinuierliche Vertreibung und Fortschritt.
Aber warum den Sound der öffentlichen Verkehrsmittel ändern?
Bisher sendete jeder Betreiber, d. h. jedes Unternehmen, das den Betrieb der verschiedenen Verkehrslinien verwaltet (wie RATP oder SNCF Voyageurs Transilien), seine eigene Klangidentität. Das Ergebnis? Unterschiedliche Geräusche je nach Linien, Stationen oder Verkehrsmitteln.
Zeile 14: ein Beispiel zum besseren Verständnis
Zwei Reisende warten auf die Metro 14 in Richtung Flughafen Orly
Wie bei der Metrolinie 14 betreiben manchmal mehrere Betreiber dieselbe Linie im Auftrag von Île-de-France Mobilités.
Auf der Linie 14 sind es nicht weniger als vier. Vier Jingles auf derselben Linie hätten den Fahrgast verwirrt, der nicht mit dem einen oder anderen Betreiber reist, sondern auf demselben Netz reist: dem des Verkehrs in der Region Paris.
Durch die Wahl eines einzigen Sounds für ein ganzes Netzwerk wird das Reiseerlebnis vereinfacht
Das Jahr 2026 war der richtige Zeitpunkt, um diese neue Identität mit der Eröffnung der neuen U-Bahn-Linie 18 und der weiteren Öffnung für den Wettbewerb zu schaffen.
Mit dieser neuen einzigartigen Klangidentität, die in allen Verkehrsmitteln der Île-de-France - U-Bahn, Zug, Bus, Straßenbahn, RER und sogar dem brandneuen C1-Kabel - ausgestrahlt wird, verfolgt Île-de-France Mobilités sein primäres Ziel: den Fahrgästen ein einfaches, lesbares und konsistentes Reiseerlebnis im gesamten Netz zu bieten.
Und in einem so riesigen Netzwerk, das aus acht Abteilungen, Tausenden von Linien, verschiedenen Betreibern und Millionen von Reisenden mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen und Gewohnheiten besteht, ist die Schaffung von Einheit eine große Herausforderung.
Eine Harmonisierung, die durch den Klang geht, aber nicht nur
Klang ist Teil einer gemeinsamen Identität, die es einfacher macht, das Netzwerk zu erkennen und sich darin zu bewegen, mit:
- Gleiche Farbe für alle Verkehrsträger
- Gleiches Layout und Innendesign (Farbe der Sitzstoffe, Helligkeit)
- Gleiche Fahrgastinformationen in der gesamten Region und auf allen Verkehrsträgern
- Und die Einführung einer einheitlichen Rufnummer für alle Verkehrsmittel in der Île-de-France (0 800 10 10 20) in diesem Jahr vereinfacht die Verwaltung und die Anfragen weiter.
Eine Klangsignatur, die sich crescendo einpendelt
In den kommenden Monaten wird dieser neue Jingle nach und nach Einzug in den Verkehr halten.
Sie werden es zuerst hier hören, dann dort, entlang der Linien und Bahnhöfe, bis es das gesamte Netzwerk von Île-de-France Mobilités begleitet.
Ein paar Notizen, um Informationen zu melden, einen vertrauten Orientierungspunkt zu schaffen und Sie daran zu erinnern, dass Sie, wo immer Sie sind, im selben Netzwerk reisen: dem von Île-de-France Mobilités.