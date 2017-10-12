Neue Buslinie nach Villages Nature (77)
Naturdörfer, die von der Buslinie 47 bedient werden
Die neue Linie 47, die vom Seine-et-Marnais-Busnetz "PEP'S" betrieben wird, verstärkt den öffentlichen Nahverkehr zu diesem neuen Touristenziel (eröffnet seit dem 1. September 2017) in den Gemeinden Villeneuve-le-Comte, Bailly-Romainvilliers und Serris.
Villages Nature erwartet, dass 30 % seiner Kunden (300.000 Besucher pro Jahr) öffentliche Verkehrsmittel nutzen werden. Es wird erwartet, dass täglich zwischen 900 und 1.500 Touristen diese Linie nutzen werden.
Ein verstärktes Busnetz in Seine-et-Marne
Die neue Linie 47 ist Teil der Reihe von Buslinien, die Île-de-France Mobilités im PEP'S-Netz schafft oder verstärkt, um auf das sehr starke Bevölkerungswachstum im östlichen Sektor von Marne-la-Vallée zu reagieren. Neben der Schaffung der Linie 47 verstärkt Île-de-France Mobilités auch die Linie 32 (Gare de Val d'Europe – Gare de Tournan) und die Linie 34 (Gare de Val-d'Europe – Gare de Marne-la-Vallée Chessy). Die Linie 35 zwischen Gare de Marne-la-Vallée Chessy und Bailly-Romainvilliers wurde ebenfalls kürzlich eingerichtet, um 5 Gemeinden in der Region zu bedienen. Die Gesamtkosten dieser Investition in die Verstärkung des Angebots des PEP'S-Netzes belaufen sich über einen Zeitraum von 4 Jahren auf mehr als 11 Millionen Euro, von denen fast 9,8 Millionen Euro von Île-de-France Mobilités finanziert werden.