Neue Buslinie nach Villages Nature (77)

Naturdörfer, die von der Buslinie 47 bedient werden

Die neue Linie 47, die vom Seine-et-Marnais-Busnetz "PEP'S" betrieben wird, verstärkt den öffentlichen Nahverkehr zu diesem neuen Touristenziel (eröffnet seit dem 1. September 2017) in den Gemeinden Villeneuve-le-Comte, Bailly-Romainvilliers und Serris.

Villages Nature erwartet, dass 30 % seiner Kunden (300.000 Besucher pro Jahr) öffentliche Verkehrsmittel nutzen werden. Es wird erwartet, dass täglich zwischen 900 und 1.500 Touristen diese Linie nutzen werden.