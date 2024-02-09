Eine neue regionale Nummerierung für das Busnetz der Île-de-France
Das Busnetz der Ile-de-France besteht aus etwa 1.900 Linien. Linien, deren Nummerierungssysteme nebeneinander existieren, sich aber nicht ähneln, mit sehr unterschiedlichen Namen (1, TEx, 340, 95-02, 11L) und Duplikaten in den Liniennummern (es gibt 19 Linien 2 im aktuellen Busnetz), die das Verständnis des Netzes erschweren.
Um den Verkehr im Netz, das Verständnis der Fahrgäste, den Betrieb von Routenberechnungsanwendungen und insbesondere die Konsolidierung des Projekts zum Aufbau eines einzigen und globalen öffentlichen Verkehrsnetzes auf regionaler Ebene, das Hauptziel von Île-de-France Mobilités, zu erleichtern, wird in der Île-de-France ein neues einheitliches Nummerierungssystem eingeführt.
Neues regionales Nummerierungssystem für Buslinien in der Region Paris: Wie funktioniert es?
Liniennummern in Île-de-France
Umfang: Paris (weniger als 100 Zeilen) / Anzahl der Ziffern: 2 Ziffern / Beispiele: 26, 91
Umfang: Kleine Krone (ca. 250 Zeilen) / Anzahl der Ziffern: 3 Ziffern / Beispiele: 101, 323, 426
Umfang: Große Krone (ca. 1550 Zeilen) / Anzahl der Ziffern: 4 Ziffern / Beispiele: (neu!) 4328, 6122
Der neue regionale Nummerierungsindex setzt sich je nach Verkehrsort der Linie aus einer unterschiedlichen Anzahl von Ziffern zusammen:
- 2 Ziffern für Paris - Beispiel: 26 oder 91
- 3 Ziffern für die Petite Couronne - Beispiel: 101, 323 oder 426
- 4 Ziffern für die Grande Couronne - Beispiel: 4328 oder 6122
Die Nummerierung der Ortsanschlüsse in Paris und den inneren Vororten entspricht größtenteils dieser Regel. Die größte Änderung wird daher bei der Benennung der lokalen Buslinien in der Grande Couronne stattfinden, deren Namen sehr unterschiedlich waren.
Regionale Nummerierung der Buslinien: Einteilung in 6 Sektoren und Teilsektoren
Um das Verständnis zu erleichtern, wurde die Grande Couronne, die mehr als 1.550 Linien umfasst, in 6 Hauptsektoren unterteilt, die ihrerseits in mehrere Untersektoren unterteilt sind (siehe Infografik unten):
- Sektor Nummer 1 : Val-d'Oise (95)
- Sektor Nummer 2 : nördlich von Seine-et-Marne (77)
- Sektor Nummer 3 : südlich von Seine-et-Marne (77)
- Sektor Nummer 4 : Essonne (91)
- Sektor Nummer 5 : westlich von Yvelines (78)
- Sektor Nummer 6 : östlich von Yvelines (78)
Wie sind die Liniennummern in Grande Couronne aufgebaut?
1 Sektor (Beispiel "1"), der mit Teilsektoren verbunden ist (Beispiele: 1, 2, 3, 4, 5, 6...)
1514: eine Zeilennummer im Detail:
1 = Sektor, zu dem die Zeile gehört
5 = Teilsektor
14 = eindeutige Zeilennummer
Lesen Sie die Nummer einer Buslinie mit dem neuen regionalen Nummerierungssystem
Nehmen wir das Beispiel der Zeile 1514 :
- 1.514: Die erste Zahl wird durch das bediente Gebiet der Grande Couronne bestimmt. Hier das Val-d'Oise (95).
- 1514: Die zweite Ziffer wird durch den Teilsektor bestimmt. Jeder Sektor hat mehrere Teilsektoren (maximal 7). Hier bedient die Linie den Teilsektor 5 (Montmorency-Tal) des Sektors 1 (Val-d'Oise).
- 1514 : Die letzten beiden Ziffern stellen die eindeutige Nummer der Leitung dar, die so weit wie möglich die der alten Zeilennummer bleibt.
Die Einführung des neuen regionalen Nummerierungssystems hat begonnen
Die neue Nummerierung wird seit Sommer 2023 in den ersten Gebieten eingesetzt.
Heute sind bereits 7 Teilsektoren ausgestattet: Montmorency-Tal, Provinois Brie et Seine, Essonne Sud-Ouest, Grand Melun, Velizy Vallées, Grand Versailles und Bièvre. Der Rollout wird sich bis Ende 2025 auf die gesamte Grande Couronne erstrecken.
Damit sich die Fahrgäste an die neue Nummerierung gewöhnen können, werden die alte und die neue Liniennummer gleichzeitig in der Anwendung Île-de-France Mobilités und in den Fahrplänen angezeigt.
Ein ausführlicher Artikel zu jedem Teilsektor wird auf den Nachrichtenseiten der Website von Île-de-France Mobilités verfügbar sein.