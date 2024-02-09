Eine neue regionale Nummerierung für das Busnetz der Île-de-France

Das Busnetz der Ile-de-France besteht aus etwa 1.900 Linien. Linien, deren Nummerierungssysteme nebeneinander existieren, sich aber nicht ähneln, mit sehr unterschiedlichen Namen (1, TEx, 340, 95-02, 11L) und Duplikaten in den Liniennummern (es gibt 19 Linien 2 im aktuellen Busnetz), die das Verständnis des Netzes erschweren.

Um den Verkehr im Netz, das Verständnis der Fahrgäste, den Betrieb von Routenberechnungsanwendungen und insbesondere die Konsolidierung des Projekts zum Aufbau eines einzigen und globalen öffentlichen Verkehrsnetzes auf regionaler Ebene, das Hauptziel von Île-de-France Mobilités, zu erleichtern, wird in der Île-de-France ein neues einheitliches Nummerierungssystem eingeführt.