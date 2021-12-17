Am Abend des 31. kommst du mit uns zurück? Ihr Transport ist die ganze Silvesternacht geöffnet!

Das vergangene Jahr beenden, um die Nachrichten mit offenen Armen zu empfangen: Das ist das neue Jahr!

Versammelt mit Ihren Lieben um ein Gourmet- und warmes Abendessen, im Pyjama vor Ihrem Lieblingsfilm oder in Ihren schönsten Lichtkleidern, um die Tanzfläche zu entzünden, an diesem Abend: Sie entscheiden!

Am 31. Dezember ist der Transport geöffnet und kostenlos

Vergessen Sie am frühen Morgen oder spät in der Nacht die Zeit und kommen Sie zurück, wann immer Sie wollen!

Am 31. Dezember 2025 werden viele Linien die ganze Nacht und von 17 Uhr am 31. Dezember 2025 bis 12 Uhr am 1. Januar 2026 geöffnet sein: Der Transport ist völlig kostenlos (außer in Flughafenbereichen).