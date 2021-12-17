Am Abend des 31. kommst du mit uns zurück? Ihr Transport ist die ganze Silvesternacht geöffnet!
Das vergangene Jahr beenden, um die Nachrichten mit offenen Armen zu empfangen: Das ist das neue Jahr!
Versammelt mit Ihren Lieben um ein Gourmet- und warmes Abendessen, im Pyjama vor Ihrem Lieblingsfilm oder in Ihren schönsten Lichtkleidern, um die Tanzfläche zu entzünden, an diesem Abend: Sie entscheiden!
Am 31. Dezember ist der Transport geöffnet und kostenlos
Vergessen Sie am frühen Morgen oder spät in der Nacht die Zeit und kommen Sie zurück, wann immer Sie wollen!
Am 31. Dezember 2025 werden viele Linien die ganze Nacht und von 17 Uhr am 31. Dezember 2025 bis 12 Uhr am 1. Januar 2026 geöffnet sein: Der Transport ist völlig kostenlos (außer in Flughafenbereichen).
Welche Linien werden funktionieren? Welche Stationen werden geöffnet sein?
U-Bahn, Zug, RER, Nachtbus: Wir sagen Ihnen, welche Linien Sie am Abend des 31. Dezember 2025 die ganze Nacht befördern.
Ein Zweifel am selben Abend?
Verlassen Sie sich auf den Routenplaner Ihrer Île-de-France Mobilités-App.
U-Bahn
Hier sind die Linien, die die ganze Nacht im Umlauf sind, und die Stationen, die bedient werden.
Linie 1
Château de Vincennes, Nation, Gare de Lyon, Bastille, Châtelet, Concorde, Franklin D. Roosevelt, George V, Charles de Gaulle Étoile, Porte Maillot, Pont de Neuilly, Grande Arche de la Défense
Linie 2
Nation, Père Lachaise, Belleville, La Chapelle, Barbés-Rochechouart, Antwerpen, Pigalle, Place de Clichy, Charles de Gaulle Étoile, Porte Dauphine
Linie 4
Bagneux-Lucie Aubrac, Porte de Clignancourt, Barbès Rochechouart, Gare du Nord, Gare de l'Est, Strasbourg Saint-Denis, Les Halles, Châtelet, Saint-Michel, Gare Montparnasse, Denfert-Rochereau, Porte d'Orléans, Mairie de Montrouge
Linie 6
Nation, Bercy, Place d'Italie, Denfert-Rochereau, Gare Montparnasse, Cambronne, La Motte Picquet-Grenelle, Bir-Hakeim, Trocadéro, Kléber, Charles de Gaulle-Étoile
Linie 9
Rathaus von Montreuil, Porte de Montreuil, Nation, Oberkampf, Straßburg Saint-Denis, Grands Boulevards, Havre-Caumartin, Saint Augustin, Franklin D. Roosevelt, Alma-Marceau, Trocadéro, La Muette, Porte de Saint-Cloud, Pont de Sèvres
Linie 14
Thiais-Orly, Chevilly-Larue, L'Haÿ-les-Roses, Villejuif-Gustave Roussy, Krankenhaus Bicêtre, Maison Blanche, Olympiaden, Bibliothek François Mitterrand, Cour Saint-Émilion, Bercy, Gare de Lyon, Châtelet, Pyramiden, Madeleine, Saint-Lazare, Pont Cardinet, Porte de Clichy, Saint-Ouen, Rathaus von Saint-Ouen, Saint-Denis Pleyel (nur der Flughafen Orly wird nicht bedient)
RER / Zug / Straßenbahn
Hier sind die Linien, die die ganze Nacht im Umlauf sind, und die Zweige, die bedient werden.
Konsultieren Sie die Karte im Detail, um die Häufigkeit der Züge in Richtung Paris-Banlieue zu erfahren.
RER A
Alle Stationen werden auf der Linie bedient
RER B
Alle Stationen werden auf der Linie bedient
RER C
Alle Stationen werden bedient, außer Pont d'Alma und dem Zweig zwischen Ermont-Eaubonne und Pontoise (bedient von der Linie H).
RER D
Alle Stationen werden bedient, mit Ausnahme des Zweigs zwischen Corbeil-Essonnes und Malesherbes
RER E
Um nach Chelles-Gournay zu gelangen, gehen Sie zum Gare de l'Est, Rosa Parks, Noisy le-Sec oder Bondy pas Magenta
Linien H, J, L, N, P, R
Alle Stationen werden auf diesen Linien bedient.
T4
Alle Stationen werden auf der Achse Bondy - Aulnay-sous-Bois bedient.
Nachtbus
In der Nacht vom 31. Dezember 2025 auf den 1. Januar 2026 verkehren die Nachtbuslinien wie eine klassische Wochenendnacht.