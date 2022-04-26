Ein kollaboratives Kunstwerk zum Abschied vom t+ Ticketbuch

Wir bereiten uns seit Herbst 2021 darauf vor und es ist soweit: Es ist an der Zeit, sich von den t+ Pappticketheften zu verabschieden und den Pässen Liberté+ (nominativ) und Easy (nicht namentlich und übertragbar) einen Ehrenplatz einzuräumen.

Warum das t+ Pappticketbuch abschaffen?

Seit drei Jahren modernisiert und entmaterialisiert Île-de-France Mobilités Ihre Transport tickets. Ziel ist es, Ihnen das Leben mit einem Angebot an Pässen und Abonnements zu erleichtern, die besser an die Bedürfnisse und den Lebensstil aller Reisenden angepasst sind.

Es geht auch darum, die Umwelt zu schonen, die Dematerialisierung von Transport tickets vermeidet die Verwendung von Millionen von Papptickets, die oft auf den Boden geworfen werden... Und wenn wir wissen, dass es zwischen einem und zwei Jahren dauert, bis sich ein Ticket verschlechtert, verstehen wir, wie wichtig es ist, schrittweise darauf zu verzichten.