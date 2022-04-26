Ein kollaboratives Kunstwerk zum Abschied vom t+ Ticketbuch
Wir bereiten uns seit Herbst 2021 darauf vor und es ist soweit: Es ist an der Zeit, sich von den t+ Pappticketheften zu verabschieden und den Pässen Liberté+ (nominativ) und Easy (nicht namentlich und übertragbar) einen Ehrenplatz einzuräumen.
Warum das t+ Pappticketbuch abschaffen?
Seit drei Jahren modernisiert und entmaterialisiert Île-de-France Mobilités Ihre Transport tickets. Ziel ist es, Ihnen das Leben mit einem Angebot an Pässen und Abonnements zu erleichtern, die besser an die Bedürfnisse und den Lebensstil aller Reisenden angepasst sind.
Es geht auch darum, die Umwelt zu schonen, die Dematerialisierung von Transport tickets vermeidet die Verwendung von Millionen von Papptickets, die oft auf den Boden geworfen werden... Und wenn wir wissen, dass es zwischen einem und zwei Jahren dauert, bis sich ein Ticket verschlechtert, verstehen wir, wie wichtig es ist, schrittweise darauf zu verzichten.
Das Ende des t+ Ticketbuchs feiern
Aus diesem Grund haben sich Île-de-France Mobilités, RATP und Transilien SNCF eine gemeinsame Aktion ausgedacht, um sich gemeinsam und vor allem mit Ihnen rund um ein kollektives UND monumentales Kunstwerk zu verabschieden.
Ein Werk, das vor Ihren Augen im Herzen des Gare Saint-Lazare in Paris von der Straßenkünstlerin Madame geschaffen wird. Ein Werk, das aus gebrauchten t+-Tickets besteht, die Sie in speziellen Sammlern hinterlassen haben, die in zehn Bahnhöfen der Île-de-France installiert sind.
Eine kollaborative Arbeit in 3 Etappen
Zeit 1 - vom 6. bis 18. Mai : In 10 Bahnhöfen der Ile-de-France werden Sammler installiert, an denen Sie Ihre gebrauchten T+-Tickets abgeben können
Zeit 2 - vom 19. bis 20. Mai : Madame lässt sich morgens am Bahnhof Saint-Lazare nieder, um das Werk aufzubauen
Zeit 3 - 20. Mai : Das ist die große Offenbarung! Sie können die Fertigstellung der Gemeinschaftsarbeit durch die Künstlerin Madame live verfolgen
10 Stationen zur Abgabe Ihrer gebrauchten T+ Tickets
Möchten Sie an der Gemeinschaftsarbeit von Madame teilnehmen?
Dann geben Sie Ihre gebrauchten t+ Tickets vom 6. bis 18. Mai an 10 Pariser Bahnhöfen ab:
- Châtelet (M4)
- Champs-Élysées-Clémenceau (M1)
- Denfert-Rochereau (RER B)
- Gare de Lyon (M1 und 14)
- Paris Saint-Lazare (Transilien-Linien L und J)
- Paris Est (Transilien-Linie P)
- Paris Gare du Nord (Transilien-Linien H und K)
- Paris Montparnasse (Transilien-Linie N)
- Republik (M3, 5, 8, 9 und 11)
- Trocadero (M6 und 9)
Versuchen Sie, einen nummerierten Druck dieses Werkes von Madame zu gewinnen
Gefällt Ihnen Madames Arbeit? Dann abonnieren Sie zwischen dem 26. April und dem 18. Mai 2022 den Instagram-Account , der der Schaffung dieser kollaborativen Arbeit gewidmet ist. Zwei Teilnehmer werden nach dem Zufallsprinzip gezogen und jeder gewinnt 1 nummerierten Druck des Werks der Künstlerin Madame mit einem Stückwert von 200 €.
Madame entdecken
Madame ist eine Straßenkünstlerin aus der Region Paris, die gerne sehr zeitgenössische Werke aus Elementen der Vergangenheit komponiert: Stiche, alte Papiere, Holz, Stoffe... Materialien, die es ihm ermöglichen, Collagen zu komponieren, die einen Dialog zwischen Text und Bild zeigen.
Madame arbeitet zunächst in kleinem Format und Volumen, in der Intimität ihres Ateliers, bevor sie ihre Kreationen in große Plakate umsetzt, die sie auf der Straße anbringt. Und morgen im Herzen des Bahnhofs Saint-Lazare, dank Ihrer t+ Tickets!