Öffnung der Schienenpersonenverkehrsstrecken für den Wettbewerb in der Region Île-de-France: Informationstag für Betreiber
Das Schienennetz in der Île-de-France ist eines der dichtesten und komplexesten Netze auf europäischer und globaler Ebene. Mit mehr als 3.500 Kilometern Gleisen und fast 395 Personenbahnhöfen, 3,5 Millionen Fahrgästen pro Tag und etwa 5.600 Zügen pro Tag, darunter 4.200 aus dem Schienenpersonenverkehr, der das Gebiet täglich bedient, ist es nach Tokio das zweitverkehrsreichste Schienennetz der Welt .
Île-de-France Mobilités, der Verkehrsträger der Île-de-France, organisiert im Rahmen der Öffnung seines Schienennetzes für den Wettbewerb einen Informationstag für Verkehrsunternehmen. Dieser Tag findet am 10. März 2021 von 14 bis 17 Uhr per Videokonferenz statt.
Ziel ist es, die Zuteilung und den Zeitplan für die Öffnung von Schienenpersonenverkehrsstrecken für den Wettbewerb vorzustellen und den Betreibern zu antworten, die die Bedingungen für die Teilnahme an Ausschreibungen kennen möchten: Rollen und Zuständigkeiten der verschiedenen Akteure, Merkmale des Netzes und technische Spezifikationen.
Interessierte Verkehrsunternehmen werden gebeten, sich vor dem 3. März 2021 anzumelden, indem sie eine E-Mail an die folgende Adresse senden: [email protected] mit folgenden Informationen: Firmenname / Kontakt (Name) / Telefonnummer / E-Mail-Adresse
- Die Präsentation wird auf Französisch gehalten und ins Englische übersetzt.
- Die Registrierung ist auf 5 Personen pro Unternehmen begrenzt.
Eröffnung des Wettbewerbs für Personenbahnstrecken in der Île-de-France: Informationstag der Betreiber
Das Eisenbahnnetz in der Île-de-France ist eines der dichtesten und komplexesten Netze in Europa und rund um die Welt. Es ist das zweitgrößte Busbahnnetz nach Tokio mit mehr als 3.500 Streckenkilometern, 395 Bahnhöfen, 3,5 Millionen Fahrgästen und fast 5.600 Zügen pro Tag, darunter 4.200 in Betrieb auf dem Fahrgastschienennetz der Region.
Île-de-France Mobilités, die Verkehrsbehörde für die Region Paris, organisiert einen Informationstag für Verkehrsbetreiber im Rahmen der Öffnung für den Wettbewerb mit ihrem Schienennetz. Dies findet am 10. März 2021 von 14 bis 17 Uhr per Videokonferenz statt.
Das Ziel besteht darin, die Zuteilung von Losen, die Zeit für die Eröffnung von Fahrgastbahnstrecken für den Wettbewerb und die Reaktion auf die Betreiber darzustellen, die die Bedingungen kennen möchten, die erforderlich sind, um auf Ausschreibungen wie die Rollen und Verantwortlichkeiten der verschiedenen Akteure, Netzmerkmale und technischen Spezifikationen zu reagieren.
Interessierte Transportunternehmen werden gebeten, sich bis zum 3. März 2021 per E-Mail an die folgende Adresse zu registrieren: [email protected] mit den folgenden Informationen: Firmenname / Kontakt (Name) / Telefonnummer / E-Mail-Adresse
- Die Präsentation wird auf Französisch sein, ins Englische übersetzt.
- Die Registrierung ist auf maximal 5 Personen pro Betreiber beschränkt.