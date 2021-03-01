Öffnung der Schienenpersonenverkehrsstrecken für den Wettbewerb in der Region Île-de-France: Informationstag für Betreiber

Das Schienennetz in der Île-de-France ist eines der dichtesten und komplexesten Netze auf europäischer und globaler Ebene. Mit mehr als 3.500 Kilometern Gleisen und fast 395 Personenbahnhöfen, 3,5 Millionen Fahrgästen pro Tag und etwa 5.600 Zügen pro Tag, darunter 4.200 aus dem Schienenpersonenverkehr, der das Gebiet täglich bedient, ist es nach Tokio das zweitverkehrsreichste Schienennetz der Welt .

Île-de-France Mobilités, der Verkehrsträger der Île-de-France, organisiert im Rahmen der Öffnung seines Schienennetzes für den Wettbewerb einen Informationstag für Verkehrsunternehmen. Dieser Tag findet am 10. März 2021 von 14 bis 17 Uhr per Videokonferenz statt.

Ziel ist es, die Zuteilung und den Zeitplan für die Öffnung von Schienenpersonenverkehrsstrecken für den Wettbewerb vorzustellen und den Betreibern zu antworten, die die Bedingungen für die Teilnahme an Ausschreibungen kennen möchten: Rollen und Zuständigkeiten der verschiedenen Akteure, Merkmale des Netzes und technische Spezifikationen.

Interessierte Verkehrsunternehmen werden gebeten, sich vor dem 3. März 2021 anzumelden, indem sie eine E-Mail an die folgende Adresse senden: [email protected] mit folgenden Informationen: Firmenname / Kontakt (Name) / Telefonnummer / E-Mail-Adresse