Eröffnung der Porte Marguerite de Navarra, neuer direkter Zugang zum Bahnhof Châtelet-Les Halles

Eine technische Herausforderung, die zu Ende geht

Die von der RATP, der Region Île-de-France und der Stadt Paris kofinanzierten Arbeiten wurden auf dem Gelände eines ehemaligen Parkplatzes durchgeführt, von dem ein Teil noch erhalten ist. Es war daher notwendig, die bestehende Struktur vollständig abzureißen und gleichzeitig die umliegenden Gebäude zu erhalten, um diesen neuen Zugang mit einer Breite von 13 Metern und einer Tiefe von etwa 20 Metern zu schaffen. Als Teil der metropolitanen Tradition greift die Porte die Codes der kleinen Fliesen der Pariser Bahnhöfe auf und macht sie durch die Verwendung von Glas und gebürstetem Edelstahl heller. Das Margaretentor von Navarra stellt eine echte technische Meisterleistung ticket!

Die Arbeiten werden im Sommer mit der Sanierung des Place Marguerite de Navarra durch die Stadt Paris fortgesetzt, während die beiden Aufzüge im Juni in Betrieb genommen werden. Der Bahnhof Châtelet-Les Halles ist dank der drei Aufzüge Porte Lescot und Place Carrée bereits von der Straße aus für die gesamte Öffentlichkeit zugänglich.