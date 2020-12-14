Die nördliche Verlängerung der Linie 14 bis Mairie de Saint-Ouen / Région Île-de-France ist eröffnet!
Zoom auf die Trasse der Verlängerung der Linie 14
Für die Verlängerung der Metro 14 wurden vier Stationen geschaffen (Pont Cardinet, Porte de Clichy, Clichy Saint-Ouen und Mairie de Saint-Ouen / Région Île-de-France) und 5,8 km neue Gleise gebaut.
Nach der Einweihung der ersten Stationen der Erweiterung im Dezember 2020 wurde am 28. Januar 2021 die Station Porte de Clichy eröffnet, um diesen neuen nördlichen Teil der Linie 14 zu vervollständigen.
Neue Verbindungen sind nun für Fahrgäste der Linie 14 möglich, insbesondere mit der Straßenbahn T3b, mit der Linie C oder mit der Linie 13 der U-Bahn.
Die nördliche Verlängerung der Linie 14 in wenigen Zahlen zusammengefasst:
- 4 neue Stationen
- 5,8 km neue Gleise
- 1 min 45 zwischen jeder U-Bahn während der Hauptverkehrszeit
- 3 Gemeinden bedient
- 96.100 Einwohner und 72.000 Arbeitsplätze
Mit der Verlängerung der Linie 14 atmet die Linie 13!
Die Verlängerung der Linie 14 bis Mairie de Saint-Ouen / Région Île-de-France wird die Linie 13, die nördlich von Saint-Lazare besonders stark frequentiert ist, entsättigen und die Transportbedingungen für ihre 610.000 täglichen Nutzer verbessern.
Dank ihrer Verlängerung stellt die Linie 14 nun eine bedeutende Alternative für viele Fahrgäste der Linie 13 dar, die auf ihrem nördlichen Teil von etwa einem Viertel ihrer Fahrgäste entlastet wird.
Neue Stationen, die bereit sind, Sie willkommen zu heißen
Mit breiten Treppen, brandneuen Validatoren und einer gepflegten Lichtatmosphäre haben die neuen Stationen alles, um Ihnen zu gefallen. Ein Blick auf ihre Architektur:
Parallel zur Erweiterung werden die Stationen der Metro 14 modernisiert , um neue Fahrgäste unter den besten Bedingungen unterzubringen.
Ein neuer Wartungs- und Lagerplatz , an dem die neuen U-Bahnen geparkt und gewartet werden, wurde auch in Saint-Ouen im konzertierten Entwicklungsgebiet Docks gebaut.
Eine neue U-Bahn begleitet die Erweiterung: Willkommen bei MP14!
Um die Entwicklung der Linie 14 über mehrere Jahre hinweg zu begleiten (letztere wird auch nach Süden bis zum Flughafen Orly verlängert), ist eine neue, längere U-Bahn mit 8 Wagen gegenüber 6 für die vorherigen Züge auf die Linie gekommen: die MP14.
Die ersten Züge fahren bereits seit letztem Oktober auf der Strecke, und die neu ausgelieferten Züge werden nach und nach die alten ersetzen.
Ihre Buslinien passen sich der Verlängerung an
Um Ihnen den Zugang zur Linie zu erleichtern und Ihre Reisen zu verbessern, entwickelt sich Ihr Nahverkehrsangebot weiter.
Hier ist die Liste der Buslinien, die am 14. Dezember bei der Ankunft der Linie 14 in Mairie de Saint-Ouen / Région Île-de-France umorganisiert wurden:
- Im Sektor Clichy Sud werden die Strecken der Linien 138, 173, 174 und 274 geändert und ihre Frequenzen erhöht.
- Im Sektor Clichy Nord werden die Strecken der Linien 140 und 237 verlängert; die der Linien 66, 85, 173 und 340 werden geändert; Die meisten Frequenzen dieser Linien werden verstärkt.
- Im Sektor Paris werden die Strecken der Linien 28 und 163 verlängert; die der Linien 66, 94 und 341 werden geändert; Die Frequenzen der Linien 31 und 66 werden erhöht.
Bis bald auf der Verlängerung der Linie 14 bis Mairie de Saint-Ouen / Région Île-de-France !