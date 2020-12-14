Die nördliche Verlängerung der Linie 14 bis Mairie de Saint-Ouen / Région Île-de-France ist eröffnet!

Zoom auf die Trasse der Verlängerung der Linie 14

Für die Verlängerung der Metro 14 wurden vier Stationen geschaffen (Pont Cardinet, Porte de Clichy, Clichy Saint-Ouen und Mairie de Saint-Ouen / Région Île-de-France) und 5,8 km neue Gleise gebaut.

Nach der Einweihung der ersten Stationen der Erweiterung im Dezember 2020 wurde am 28. Januar 2021 die Station Porte de Clichy eröffnet, um diesen neuen nördlichen Teil der Linie 14 zu vervollständigen.

Neue Verbindungen sind nun für Fahrgäste der Linie 14 möglich, insbesondere mit der Straßenbahn T3b, mit der Linie C oder mit der Linie 13 der U-Bahn.