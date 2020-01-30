Eröffnung der Navigo-Erstattungsstelle nach dem nationalen branchenübergreifenden Streik

Wo kann ich meinen Anspruch registrieren?

Entschädigungsansprüche müssen über das auf der Website verfügbare Formular gestellt werden www.mondedommagementnavigo.com

Diese Website ist von einem Computer, Tablet oder Smartphone aus zugänglich und wird für einen Zeitraum von 6 Wochen, vom 31. Januar bis 12. März 2020 , geöffnet sein. Es wird dann für einen weiteren Zeitraum von 4 Wochen nur für die Bearbeitung von Ansprüchen geöffnet.

Wenn Sie bei der Einreichung Ihres Antrags auf ein Problem stoßen, konsultieren Sie bitte diesen Abschnitt, der Internetnutzern helfen soll , oder die FAQ der Entschädigungsseite.

Bin ich von der Navigo-Rückerstattung betroffen?

Die Maßnahme gilt für mehr als 3 Millionen Menschen, die die folgenden Pläne nutzen:

Navigo Jährlicher

Navigo Mois (auf Navigo-, Discovery- oder Smartphone-Pass)

Navigo Solidarity Monatsrabatt (75% und 50%)

Navigo Week (auf Navigo, Discovery Pass oder Smartphone)

Navigo Solidarity Wochenrabatt (75% und 50%)

Navigo Imagine R

Navigo Jährlicher Seniorentarif.

Wie hoch ist die Rückerstattung?

Der Betrag entspricht einem Monat Paket / einer monatlichen Zahlung oder einer Woche Paket für Wochenpakete (unabhängig von der Anzahl der gekauften Wochenpakete).