Eröffnung der Navigo-Erstattungsstelle nach dem nationalen branchenübergreifenden Streik
Wo kann ich meinen Anspruch registrieren?
Entschädigungsansprüche müssen über das auf der Website verfügbare Formular gestellt werden www.mondedommagementnavigo.com
Diese Website ist von einem Computer, Tablet oder Smartphone aus zugänglich und wird für einen Zeitraum von 6 Wochen, vom 31. Januar bis 12. März 2020 , geöffnet sein. Es wird dann für einen weiteren Zeitraum von 4 Wochen nur für die Bearbeitung von Ansprüchen geöffnet.
Wenn Sie bei der Einreichung Ihres Antrags auf ein Problem stoßen, konsultieren Sie bitte diesen Abschnitt, der Internetnutzern helfen soll , oder die FAQ der Entschädigungsseite.
Bin ich von der Navigo-Rückerstattung betroffen?
Die Maßnahme gilt für mehr als 3 Millionen Menschen, die die folgenden Pläne nutzen:
- Navigo Jährlicher
- Navigo Mois (auf Navigo-, Discovery- oder Smartphone-Pass)
- Navigo Solidarity Monatsrabatt (75% und 50%)
- Navigo Week (auf Navigo, Discovery Pass oder Smartphone)
- Navigo Solidarity Wochenrabatt (75% und 50%)
- Navigo Imagine R
- Navigo Jährlicher Seniorentarif.
Wie hoch ist die Rückerstattung?
Der Betrag entspricht einem Monat Paket / einer monatlichen Zahlung oder einer Woche Paket für Wochenpakete (unabhängig von der Anzahl der gekauften Wochenpakete).
Rückerstattungsbetrag für jedes Navigo-Paket. Das Navigo-Allzonenpaket für den Monat wird bis zu 75,20 € erstattet, das Navigo-Wochenpaket 22,80 € und das Imagine R-Paket 38 €.
t+ Tickets und Start-/Zieltickets, Kurzpässe (Mobilis, Navigo jour, Tickets Jeune Week End / Forfait Jeunes Week End, Paris visite), Navigo Liberté + und das Amethyst-Paket sind nicht betroffen.
Wie erhalte ich eine Rückerstattung?
- Für Jahres- und Imagine R-Abonnenten, die in monatlichen Raten zahlen:
Die Entschädigung erfolgt in Form einer Banküberweisung (der Wortlaut auf Ihrem Konto lautet "remb.navigo greve"), es sei denn, der Antrag erfolgt Mitte des Monats: In diesem Fall wird Ihnen die nächste monatliche Zahlung nicht in Rechnung gestellt.
- Für Personen, die in diesem Zeitraum kein Abonnement abgeschlossen haben:
Die Entschädigung wird Ihnen in diesem Fall per Scheck zugesandt.
Haben Sie ein Problem bei der Beantragung einer Entschädigung?
Ihr Antrag wurde unterbrochen und Sie können das Entschädigungsformular nicht erneut erreichen?
So geht's:
- Leeren Sie den Cache Ihres Webbrowsers (oder "Anmeldedaten löschen");
- Kehren Sie zur Website zurück;
- Geben Sie Ihre Passnummer und Ihr Geburtsdatum erneut ein. Das Formular ist zugänglich und Sie können Ihre Anfrage validieren.
Sie haben Ihre Bestätigungs-E-Mail nicht erhalten?
Diese E-Mails werden gut gesendet, aber angesichts der hohen Nachfrage der Website kann es bis zu mehreren Stunden dauern, bis sie ihren Empfänger erreichen.
Sie können die Felder des Formulars nicht ausfüllen?
Wir empfehlen Ihnen, zum Ausfüllen dieses Formulars einen Computer zu verwenden. Es ist auch vorzuziehen, den Chrome-Browser oder Firefox zu verwenden.
Wenn Sie ein Smartphone verwenden, ist es möglich, die Desktop-Version der Website anzuzeigen (Option in den Chrome-Einstellungen verfügbar), damit Sie das Formular ausfüllen können.
Das technische Team arbeitet derzeit daran, die Kompatibilität verschiedener Browser zu verbessern.
Gibt es eine Meldung, die Ihnen mitteilt, dass Ihr Geburtsdatum falsch ist?
Ihr Geburtsdatum wurde möglicherweise nicht aufgezeichnet, als Sie Ihren Vertrag abgeschlossen haben, oder es wurde auf einen Standardwert gesetzt. Sie können zu Agence Services Navigo / Comptoirs Clubs oder Guichets Services Navigo gehen, um das Update durchzuführen und am nächsten Tag erneut eine Anfrage zu stellen.
Sie verwenden ein Navigo auf einem Smartphone und Ihre Calypso-Nummer wird abgelehnt?
In diesem Fall müssen Sie eine oder mehrere Nullen vor Ihrer Calypso-Nummer eingeben, um auf 10 Zeichen zu gelangen. In Kürze werden diese Nullen automatisch von der Site hinzugefügt.
Zur Erinnerung: Bewerbungen können bis zum 12. März 2020 eingereicht werden. Darüber hinaus wird ab dem 27. Februar 2020 eine E-Mail-Adresse für Ansprüche im Falle einer Verweigerung der Entschädigung verfügbar sein.
Vielen Dank für Ihre Freundlichkeit und Geduld während dieser komplexen und groß angelegten Kompensationsaktion.