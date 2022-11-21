Pam: Regionalisierung des PAM-Dienstes geht weiter

Pam: Wie funktioniert das?

Das Prinzip von Pam besteht darin, dass ein Fahrer eine Person mit eingeschränkter Mobilität, behindert oder abhängig mit einem angepassten Fahrzeug abholt, um sie an der gewünschten Adresse abzusetzen. Wenn eine Fahrt gelegentlich gebucht werden kann, ist es auch durchaus möglich, regelmäßige Fahrten zu planen, zum Beispiel zur Arbeit.

Beachten Sie jedoch, dass, wenn der Service 7 Tage die Woche von 6 bis Mitternacht (und 2 Uhr morgens am Freitag und Samstag in Paris) verfügbar ist, gelegentliche Fahrten mindestens 48 Stunden im Voraus gebucht werden müssen.

Um auf diesen Service zugreifen zu können, müssen Sie zunächst eine Mitgliedschaft bei der Agentur Pam beantragen, von der der Wohnsitz der Person abhängt, die den Dienst in Anspruch nehmen möchte.