Pam: Regionalisierung des PAM-Dienstes geht weiter
Kennzahlen / Der Pam-Service umfasst 12.000 aktive Nutzer mit insgesamt 730.000 Fahrten. Betrieb 7 Tage die Woche, das ganze Jahr über zwischen 6 und 00 Uhr. Das WFP stützt sich auf folgende Dienstleistungen: 630 Mitarbeiter, 400 Fahrzeuge.
Was ist Pam? Es handelt sich um einen öffentlichen On-Demand-Verkehrsdienst, der das Reisen von Personen mit eingeschränkter Mobilität erleichtern soll.
Wenn in einigen Departements die Bedingungen und Tarife von einem Departement zum anderen nicht gleich sind, wird dies bald nicht mehr der Fall sein: Das Pam des Departements wird seit dem 1. April zum Pam Francilien und es geht weiter!
Pam: Wie funktioniert das?
Das Prinzip von Pam besteht darin, dass ein Fahrer eine Person mit eingeschränkter Mobilität, behindert oder abhängig mit einem angepassten Fahrzeug abholt, um sie an der gewünschten Adresse abzusetzen. Wenn eine Fahrt gelegentlich gebucht werden kann, ist es auch durchaus möglich, regelmäßige Fahrten zu planen, zum Beispiel zur Arbeit.
Beachten Sie jedoch, dass, wenn der Service 7 Tage die Woche von 6 bis Mitternacht (und 2 Uhr morgens am Freitag und Samstag in Paris) verfügbar ist, gelegentliche Fahrten mindestens 48 Stunden im Voraus gebucht werden müssen.
Um auf diesen Service zugreifen zu können, müssen Sie zunächst eine Mitgliedschaft bei der Agentur Pam beantragen, von der der Wohnsitz der Person abhängt, die den Dienst in Anspruch nehmen möchte.
Die Organisation des Pam Francilien-Dienstes funktioniert dank einer regionalen Governance mit: einem einzigen Servicecenter, zwei Service-Betriebsbereichen*, einem Service-Center-Controller und einem Service-Operator-Controller.
Es gibt zwei Betriebszonen*:
- Perimeter 1: 78, 75, 92, 94 und 91 sind Gegenstand eines Vertrags, der Ende 2022 mit progressiven Wechseln der Abteilungen beginnen wird.
- Perimeter 2: 95, 93, 77, sind Gegenstand eines Vertrags, der Ende 2023 mit progressiven Wechseln der Abteilungen beginnen wird.
Einfachere, regionsweite Bedienung
Heute ist Pam kein einheitlicher Dienst, von einem Departement der Ile-de-France zum anderen sind die Bedingungen und vor allem die Tarife nicht dieselben.
Um diesen Ungleichheiten ein Ende zu setzen, organisiert sich Pam schrittweise neu und bietet Ihnen einen einheitlichen Service in der gesamten Île-de-France.
Ziele: mehr Einheitlichkeit und Klarheit für alle 12.000 aktiven Pam-Nutzer, die jedes Jahr insgesamt 730.000 Fahrten unternehmen.
Was ändert sich durch die Regionalisierung?
Regionalisierte PAM bedeutet: eine einheitliche Preispolitik und die Schaffung eines One-Stop-Shops.
Preise für den Pam Francilien-Service
Die Tarife werden genauer sein und entsprechend der Entfernung der Reise definiert.
Zuvor wurden sie in vier Kategorien der Reiselänge eingeteilt. Ab dem 12. Juli 2023 werden die Preise neu in neun Tarifzonen eingeteilt. Von 2 Euro für eine Strecke zwischen 0 und 15 km bis zu 14 Euro für Fahrten von 50 km und mehr.
Tabelle mit den Preisen pro Person und pro Strecke nach Entfernung der Reise in Luftlinie:
- 500 m-15 km: 2,00 Euro
-15-20 km: 3,20 Euro
-20-25 km: 4,00 Euro
-25-30 km: 5,00 Euro
- 30-35 km: 6,25 Euro
- 35-40 km: 7,80 Euro
- 40-45 km: 9,75 Euro
-45-50 km: 12,20 Euro
-50 km und +: 14,00 Euro
Reservieren Sie den Pam Francilien-Service
Auf der Reservierungsseite haben alle Departements, die bereits in das Pam Ile-de-France integriert sind, einen One-Stop-Shop.
Das Servicezentrum Pam Ile-de-France wird daher, wenn die Abteilungen in das System eintreten, zum bevorzugten Ansprechpartner für alle Ihre Informationsanfragen, aber auch für die Registrierung oder Buchung einer Reise.
Regionalisierung von Pam: Was sich nicht ändert
- So funktioniert der Dienst
- Kein Leistungsausfall
- Keine erneute Registrierung erforderlich
- Benutzerkonten werden automatisch umgeschaltet, es wird nur eine Validierung der persönlichen Daten angefordert
- Reguläre Buchungen werden wieder aufgenommen. Eröffnung gelegentlicher Buchungen 1 Monat vor dem Datum der Umstellung der Abteilung auf den regionalisierten Service
Île-de-France Mobilités verbessert die Mobilität von Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Ein einziges Reservierungszentrum für alle Einwohner der Ile-de-France, ein identischer Service, der für alle unter den gleichen Bedingungen zugänglich ist, ein einheitlicher Preis für den Benutzer, unabhängig vom Wohnort, + einfaches Reisen zwischen den Departements mit einer besseren Servicequalität
Regionalisierung von Pam: der Kalender
Die Regionalisierung erfolgt schrittweise Abteilung für Abteilung zwischen April 2023 und August 2025.
- Seit dem 1. April 2023 ist Val-de-Marne Teil des regionalisierten Pam-Dienstes Ile-de-France,
- Ab dem 12. Juli 2023 ist auch Paris dabei,
- Dann Essonne, ab 4. Oktober 2023
- Seine-et-Marne wird am 16. Februar 2024 auf das neue System umgestellt
- Yvelines und Hauts-de-Seine, 11. Juli 2024
- Seine-Saint-Denis tritt ab dem 25. November 2024 dem regionalisierten PAM bei
- Und schließlich wird es für Val-d'Oise der 1. September 2025 sein