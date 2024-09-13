Parade der Champions: alle Informationen, um dorthin zu gelangen
Eine letzte Feier für alle Medaillengewinner, die vom Präsidenten der Republik ausgezeichnet wurden, aber auch ein letztes großes Volksfest für alle, die den Erfolg dieser Spiele von Paris 2024 ausgemacht haben: Das ist die Parade der Champions am Samstag, den 14. Februar.
Wie kann man sich während der Parade der Champions fortbewegen?
Auf Antrag der Pariser Polizeipräfektur werden die folgenden Bahnhöfe ab 12 Uhr geschlossen oder nicht bedient:
- RER und Metro: Die Station Charles de Gaulle – Étoile wird geschlossen
- U-Bahn: Die Haltestellen Franklin D. Roosevelt, George V und Argentine werden nicht bedient
- Metro: Der Verkehr wird zwischen Trocadéro und Charles de Gaulle - Étoile unterbrochen
Was Ihre Buslinien betrifft, so können einige umgeleitet und Haltestellen nicht bedient werden.
Um herauszufinden, welche Bahnhöfe geschlossen werden, welche Buslinien umgeleitet werden: Besuchen Sie die Website Anticiper les Jeux und die mobile Anwendung Île-de-France Mobilités.