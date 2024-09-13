Parade der Champions: alle Informationen, um dorthin zu gelangen

Auf Antrag der Pariser Polizeipräfektur werden die folgenden Bahnhöfe ab 12 Uhr geschlossen oder nicht bedient:

RER und Metro: Die Station Charles de Gaulle – Étoile wird geschlossen

wird geschlossen U-Bahn: Die Haltestellen Franklin D. Roosevelt, George V und Argentine werden nicht bedient

werden nicht bedient Metro: Der Verkehr wird zwischen Trocadéro und Charles de Gaulle - Étoile unterbrochen

Was Ihre Buslinien betrifft, so können einige umgeleitet und Haltestellen nicht bedient werden.

Um herauszufinden, welche Bahnhöfe geschlossen werden, welche Buslinien umgeleitet werden: Besuchen Sie die Website Anticiper les Jeux und die mobile Anwendung Île-de-France Mobilités.