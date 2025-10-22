Vereinfachte Fahrten zwischen Île-de-France und Centre-Val de Loire

Ein Medium, zwei Netzwerke

Kein Jonglieren mehr zwischen mehreren Stützen für Fahrten auf den Linien Paris-Dreux und Paris-Montargis-Gien-Briare.

Heute müssen 7.000 Reisende zwei Abonnements und zwei separate Medien – die Rémi Zen-Karte in Centre-Val de Loire und den Navigo-Jahrespass in der Île-de-France – für ihre Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz zwischen den beiden Regionen kombinieren.

Mit dem Navigo-Rémi-Pass können sie sich mit einer einzigen Stütze zwischen den beiden Regionen bewegen.

Navigo-Rémi-Pass: Was sind die Vorteile?

Ein einziges gemeinsames Medium für beide Abonnements, das bei Kontrollen vorgelegt werden muss (in beiden Verkehrsnetzen)

(in beiden Verkehrsnetzen) Halb so viel Verwaltungsaufwand : nur eine Bescheinigung, die dem Arbeitgeber vorgelegt werden muss, um erstattet zu werden

: nur eine Bescheinigung, die dem Arbeitgeber vorgelegt werden muss, um erstattet zu werden Der Navigo-Rémi-Pass kann in der Île-de-France unter den gleichen Bedingungen wie ein klassischer Navigo-Pass verwendet werden, während er auf den betreffenden Strecken in Centre-Val de Loire anerkannt wird

Wer ist betroffen?

Rémi Zen-Jahresabonnenten, die auch ein Navigo-Jahresabonnement haben.

Wie kann man davon profitieren?

Abonnenten können sich im Oktober online registrieren und bewerben, um am 3. November 2025 live zu gehen.

Der Empfang des Passes erfolgt per Post mit einem hologrammierten Aufkleber zum Anbringen

mit einem hologrammierten Aufkleber zum Anbringen Die notwendigen Erklärungen werden bis Ende Oktober per Post verschickt

Welche Routen sind betroffen?