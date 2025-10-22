Vereinfachte Fahrten zwischen Île-de-France und Centre-Val de Loire
Ein Medium, zwei Netzwerke
Kein Jonglieren mehr zwischen mehreren Stützen für Fahrten auf den Linien Paris-Dreux und Paris-Montargis-Gien-Briare.
Heute müssen 7.000 Reisende zwei Abonnements und zwei separate Medien – die Rémi Zen-Karte in Centre-Val de Loire und den Navigo-Jahrespass in der Île-de-France – für ihre Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz zwischen den beiden Regionen kombinieren.
Mit dem Navigo-Rémi-Pass können sie sich mit einer einzigen Stütze zwischen den beiden Regionen bewegen.
Navigo-Rémi-Pass: Was sind die Vorteile?
- Ein einziges gemeinsames Medium für beide Abonnements, das bei Kontrollen vorgelegt werden muss (in beiden Verkehrsnetzen)
- Halb so viel Verwaltungsaufwand : nur eine Bescheinigung, die dem Arbeitgeber vorgelegt werden muss, um erstattet zu werden
- Der Navigo-Rémi-Pass kann in der Île-de-France unter den gleichen Bedingungen wie ein klassischer Navigo-Pass verwendet werden, während er auf den betreffenden Strecken in Centre-Val de Loire anerkannt wird
Wer ist betroffen?
Rémi Zen-Jahresabonnenten, die auch ein Navigo-Jahresabonnement haben.
Wie kann man davon profitieren?
Abonnenten können sich im Oktober online registrieren und bewerben, um am 3. November 2025 live zu gehen.
- Der Empfang des Passes erfolgt per Post mit einem hologrammierten Aufkleber zum Anbringen
- Die notwendigen Erklärungen werden bis Ende Oktober per Post verschickt
Welche Routen sind betroffen?
- Achse Paris-Montargis-Gien-Briare: Dordives, Ferrières – Fontenay, Montargis, Nogent sur Vernisson, Gien, Briare
- Achse Paris-Dreux: Marchezais-Broué, Dreux
Ein weiterer Schritt in Richtung einer immer flüssigeren Mobilität
Der Navigo-Rémi-Pass ist das Symbol der verstärkten Zusammenarbeit zwischen der Region Centre-Val de Loire und Île-de-France Mobilités.
Es markiert einen neuen Schritt zur Vereinfachung des täglichen Reisens in der Île-de-France.