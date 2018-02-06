Nehmen Sie an den Mobilitätstrophäen 2018 teil!

Trophäen: wofür?

Der PDUIF legt die Grundsätze für die Organisation des Personen- und Güterverkehrs, des Verkehrs und des Parkens in der Region Île-de-France fest. Sie definiert die Maßnahmen, die für alle Mobilitätsakteure in der Île-de-France zu ergreifen sind: lokale Behörden, Unternehmen, Verkehrsunternehmen, Verbände usw. Einer der Schlüssel zum Erfolg des PDUIF liegt in der Mobilisierung der vielfältigen Mobilitätsakteure in der Île-de-France. Als Organisationsbehörde für nachhaltige Mobilität fungiert Île-de-France Mobilités als Pilot und hat Animationsinstrumente für die Umsetzung des PDUIF auf allen Ebenen eingerichtet.

Die Mobility Awards sind dazu da, beispielhafte Aktionen im Einklang mit der PDUIF zu belohnen. Sie fördern die Nachahmung zwischen den Akteuren, indem sie bewährte Verfahren breit austauschen, damit sie in der gesamten Region Ile-de-France repliziert werden können.

In diesem Jahr stehen die Trophäen ganz im Zeichen der Innovation. Vier Kategorien können beworben werden: