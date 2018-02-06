Nehmen Sie an den Mobilitätstrophäen 2018 teil!
Trophäen: wofür?
Der PDUIF legt die Grundsätze für die Organisation des Personen- und Güterverkehrs, des Verkehrs und des Parkens in der Region Île-de-France fest. Sie definiert die Maßnahmen, die für alle Mobilitätsakteure in der Île-de-France zu ergreifen sind: lokale Behörden, Unternehmen, Verkehrsunternehmen, Verbände usw. Einer der Schlüssel zum Erfolg des PDUIF liegt in der Mobilisierung der vielfältigen Mobilitätsakteure in der Île-de-France. Als Organisationsbehörde für nachhaltige Mobilität fungiert Île-de-France Mobilités als Pilot und hat Animationsinstrumente für die Umsetzung des PDUIF auf allen Ebenen eingerichtet.
Die Mobility Awards sind dazu da, beispielhafte Aktionen im Einklang mit der PDUIF zu belohnen. Sie fördern die Nachahmung zwischen den Akteuren, indem sie bewährte Verfahren breit austauschen, damit sie in der gesamten Region Ile-de-France repliziert werden können.
In diesem Jahr stehen die Trophäen ganz im Zeichen der Innovation. Vier Kategorien können beworben werden:
- innovative Lösungen für die Mobilität der Fahrgäste (Kategorie nur für lokale Behörden),
- innovative Lösungen für die Mobilität von Reisenden (Kategorie offen für Unternehmen und andere Akteure),
- innovative Lösungen für den Güterverkehr,
- Lösungen für die Umsetzung der Reform des gebührenpflichtigen Parkens auf der Straße.
Verschiedene Trophäen ausgerichtet
Die Trophäen stehen allen Mobilitätsakteuren der Region Île-de-France und allen Initiativen offen. Kommunen und Verkehrsbetriebe bewerben sich natürlich, aber auch Unternehmen, Verbände und Partner sind willkommen.
Um sich zu bewerben, laden Sie einfach die Bewerbungsunterlagen von der PDUIF-Website herunter www.pduif.fr senden Sie dann bis spätestens 2. März 2018 eine vollständige elektronische Version an die Adresse [email protected].
Wie werden die Gewinner ausgewählt?
Eine Jury aus gewählten Amtsträgern, Experten und Vertretern der Wirtschaft und Verbände trifft sich, um die Gewinner jeder Kategorie auszuwählen. Die der Jury vorgelegten Projekte werden auf der Grundlage ihres Innovationspotenzials und ihrer Kohärenz mit den von der PDUIF definierten Herausforderungen und Maßnahmen ausgewählt.
Ein fünfter Gewinner wird durch eine Internetabstimmung ausgewählt, die allen und insbesondere den Akteuren der Mobilität in der Île-de-France offen steht.
Die Gewinner erhalten ihre Trophäe bei den Assises de la Mobilité am 5. April 2018. Den Vorsitz an diesem Nachmittag führt Stéphane Beaudet, Vizepräsident der Region Île-de-France und Île-de-France Mobilités.
Jeder Gewinner wird mit einem 2-3-minütigen Film belohnt, in dem die Gewinneraktion vorgestellt wird.