Nehmen Sie am Navigo LAB-Experiment teil

Diese Beta-Testphase ist notwendig und unverzichtbar, um den Service zu verbessern und eine optimale Benutzererfahrung zu gewährleisten. Es steht Besitzern von Android-NFC-Smartphones (ab Version 4.4) offen, die mit einer NFC-SIM-Karte von Orange oder Sosh ausgestattet sind.

Testteilnehmer können T+-Tickethefte, aber auch Navigo-Monats- und Wochenpakete* kaufen und validieren. Angesichts der Ergebnisse des Experiments könnte eine Öffnung des Dienstes für die breite Öffentlichkeit im Laufe des Jahres 2019 erreicht werden.

*Zunächst können die tickets nur auf den Netzen RATP und SNCF genutzt werden.

Für + Infos, entdecken Sie die Animation, indem Sie auf das Bild klicken: