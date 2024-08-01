Ihr Navigo-Pass wird in Ihre Samsung Wallet eingeladen

Wie validiere ich im Transport mit Samsung Wallet?

Um Ihre Transport ticket zu validieren, könnte nichts einfacher sein: Legen Sie einfach Ihr Samsung Galaxy an das Validierungsterminal. Sie müssen Ihr Telefon nicht entsperren.

Beachten Sie, dass

Die Validierung Ihrer Transport tickets funktioniert auch dann, wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist (bis zu 24 Stunden und bis zu maximal 15 Validierungen)*

*Liste der Telefone, die mit dieser Funktion kompatibel sind: