Ihr Navigo-Pass wird in Ihre Samsung Wallet eingeladen
Bus, U-Bahn, Straßenbahn oder RER, keine endlosen Warteschlangen mehr, um Ihre Transport tickets zu kaufen. Vereinfachen Sie Ihre Fahrten und sparen Sie täglich Zeit, indem Sie Ihre ÖPNV-Karte direkt zu Ihrer Samsung Wallet hinzufügen.
Pass Navigo auf Samsung Wallet, wie funktioniert das?
- Gehen Sie zu Ihrer Samsung Wallet-App
- Klicken Sie auf den Abschnitt "Transport" und dann auf "Navigo Région Île-de-France"
- Installieren Sie die Anwendung, nach der Sie gefragt werden (die Anwendung Kontaktloses Ticket oder Meine Navigo-Tickets, je nach Modell Ihres Samsung Galaxy), dieser Schritt ist nur bei der ersten Nutzung des Dienstes erforderlich
- Sobald die App heruntergeladen ist, wählen Sie die Transport ticket aus, an der Sie interessiert sind, indem Sie auf "+" klicken
- Bezahlen Sie mit Samsung Pay
- Das war's, Sie können reisen.
Das kleine Extra? Genießen Sie von Ihrer Samsung Wallet aus eine Verknüpfung zur Anwendung Île-de-France Mobilités.
Wie validiere ich im Transport mit Samsung Wallet?
Um Ihre Transport ticket zu validieren, könnte nichts einfacher sein: Legen Sie einfach Ihr Samsung Galaxy an das Validierungsterminal. Sie müssen Ihr Telefon nicht entsperren.
Beachten Sie, dass
Die Validierung Ihrer Transport tickets funktioniert auch dann, wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist (bis zu 24 Stunden und bis zu maximal 15 Validierungen)*
*Liste der Telefone, die mit dieser Funktion kompatibel sind:
- Galaxy S : S9, S10, S20 Ultra 5G, S20+ 5G, S20+, S20, S20, S20 FE 5G, S21 Ultra 5G, S21+ 5G, S21 5G, S22 Ultra, S22+, S22, S21 FE 5G, S23 Ultra, S23+, S23, S24, S24+, S24 Ultra,
- Galaxy Z : Z Fold5G, Z Fold2 5G, Z Flip 5G, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, Z Fold4, Z Flip4, Z Flip5, Z Fold5
- Galaxy Note : N20 Ultra 5G, N20 5G, N20, Note8, Note9, Note10, Note10+, Note10+, Note10 Lite
- Galaxy A : A71, A51, 5G, A53, 5G, A54, 5G, A55, 5G
Welche tickets sind im Samsung Wallet verfügbar?
© Sylvain HOMO
- Ticket und t+ Heft,
- Flughafenticket, RoissyBus und OrlyBus
- Tickets Veranstaltungen (Paris, 2024, Musikfestival, Umweltschutz...)
- Navigo Tag, Woche, Monat und junges Wochenende.
Bitte beachten Sie : Navigo Annual-, imagine R- und Origin-Destination-Tickets sind nicht erhältlich.
Welche Samsung Galaxy-Geräte sind mit dem Dienst kompatibel?
Der Service ist verfügbar auf:
- Telefone mit Android 8 oder höher
- Die Samsung Galaxy Watch 4, 5 oder 6.