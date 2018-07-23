Navigo-Pass und T+-Tickets bald auf Smartphones erhältlich

Im Rahmen des Programms Smart Navigo, einem Programm zur Entwicklung neuer digitaler Dienste, um den Alltag der Reisenden zu erleichtern, setzt Île-de-France Mobilités seinen Ansatz zur Modernisierung seines Ticketing-Angebots und zur schrittweisen Ersetzung des Magnettickets durch die Einführung neuer kontaktloser Medien wie Mobiltelefone fort. Einer der neuen Ticketing-Dienste, die heute Morgen vorgestellt wurden, ermöglicht es Reisenden, ihr Mobiltelefon sowohl für den Kauf als auch für die Validierung ihrer Transport ticket zu verwenden.

In diesem Herbst startet Île-de-France Mobilités in Zusammenarbeit mit SNCF Transilien, RATP und Optile die ersten Experimente zur Nutzung des Telefons als Transport tickets Unterstützung. Einwohner der Ile-de-France, die mit kompatiblen Mobiltelefonen ausgestattet sind, können über die Navigo Lab-Anwendung mit dem Kauf und Laden von T+-Ticketbüchern sowie Navigo-Monats- und Wochenpaketen auf Smartphones mit NFC-Technologie experimentieren.

Sobald der Kauf getätigt ist, reicht es aus, das ein- oder ausgeschaltete Telefon vor dem Kontrollterminal in Bus und Straßenbahn und am Sicherheitsportal in der U-Bahn und im Zug vorzuzeigen, um den Transport ticket zu bestätigen. Diese wird dann sicher auf der SIM-Karte des Mobiltelefons des Reisenden gespeichert und kann bei Bedarf konsultiert werden.

Eine schrittweise Einführung des Experiments wird bis zur Einführung eines kommerziellen Dienstes fortgesetzt, der 2019 für alle offen ist. Schließlich wird dieser Dienst von 3 Millionen Nutzern in der Île-de-France genutzt werden können. Für diese Benutzer müssen Sie nicht durch die Automaten gehen, um Tickets und Navigo-Forfais zu kaufen. Es reicht aus, ein NFC-kompatibles Smartphone zu haben, um Ihre Transport ticket über die Vianavigo-Anwendung zu kaufen und auf Ihren Navigo-Pass oder den Ihrer Lieben aufzuladen, oder reisen Sie direkt, indem Sie mit Ihrem Mobiltelefon die Kontrollschleusen passieren.

Nach dem neuesten Update der experimentellen Anwendung Navigo LAB ist es nun für Benutzer kompatibler Samsung-Smartphones möglich, den Dienst unabhängig von ihrem Telefonanbieter zu testen.