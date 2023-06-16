Navigo-Pass verloren oder gestohlen? Der Preis für den Ersatz ändert sich.
Seit dem 1. Juli 2023 sind für Inhaber eines Imagine R-, Navigo-Monats- und Wochenpakets, Amethyst, für Begünstigte der Transport-Solidaritätstarife und eines Navigo Liberté +-Vertrags die folgenden Handlungen gegen Zahlung eines Pauschalbetrags von 15 Euro möglich:
- Wiederaufbereitung nach Verlust/Diebstahl* (im Falle einer Anzeige eines gewaltsamen Diebstahls ist der Ersatz kostenlos)
- Wiederaufbereitung nach einem HS-Durchgang durch den Kunden
- Wiederaufbereitung nach Fotowechsel aus persönlichen Gründen
- Wiederaufbereitung nach Beschlagnahme
- Wiederaufbereitung nach freiwilligem Abbau
*Durch die Verbindung mit ihrem persönlichen Bereich können Imagine R-Abonnenten den Verlust oder Diebstahl ihres Passes online melden, die Verlängerung im Internet beantragen und ihren neuen Pass per Click & Collect abholen.
Wie ersetze ich meinen Pass?
Die Verlust- oder Diebstahlsmeldung und der Ersatz des Navigo-Passes erfolgen in der Handelsvertretung der Beförderer, an bestimmten RATP-Schaltern oder am SNCF-Serviceschalter Navigo :
- vom Inhaber des Navigo-Passes gegen Vorlage eines Ausweises,
- von einem Dritten im Namen des Inhabers des Navigo-Passes gegen Vorlage der Ausweisdokumente des Dritten und des Inhabers des Navigo-Passes sowie einer von diesem unterzeichneten Vollmacht.
Weitere Informationen finden Sie in den FAQ