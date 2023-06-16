Navigo-Pass verloren oder gestohlen? Der Preis für den Ersatz ändert sich.

Seit dem 1. Juli 2023 sind für Inhaber eines Imagine R-, Navigo-Monats- und Wochenpakets, Amethyst, für Begünstigte der Transport-Solidaritätstarife und eines Navigo Liberté +-Vertrags die folgenden Handlungen gegen Zahlung eines Pauschalbetrags von 15 Euro möglich:

Wiederaufbereitung nach Verlust/Diebstahl* (im Falle einer Anzeige eines gewaltsamen Diebstahls ist der Ersatz kostenlos)

(im Falle einer Anzeige eines gewaltsamen Diebstahls ist der Ersatz kostenlos) Wiederaufbereitung nach einem HS-Durchgang durch den Kunden

Wiederaufbereitung nach Fotowechsel aus persönlichen Gründen

Wiederaufbereitung nach Beschlagnahme

Wiederaufbereitung nach freiwilligem Abbau

*Durch die Verbindung mit ihrem persönlichen Bereich können Imagine R-Abonnenten den Verlust oder Diebstahl ihres Passes online melden, die Verlängerung im Internet beantragen und ihren neuen Pass per Click & Collect abholen.