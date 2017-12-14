Plan zur Verbesserung des Busnetzes der Île-de-France, 90 Buslinien verstärkt

Passen Sie den Service an die Bedürfnisse der Reisenden an

Um im Laufe der Zeit einen kontinuierlicheren Service anzubieten und sowohl auf Veränderungen des Lebensrhythmus als auch auf laufende städtische Entwicklungen besser reagieren zu können, können sich die Verbesserungen auf Folgendes beziehen:

Mehr Busse zur Hauptverkehrszeit, um den Komfort der Fahrgäste zu verbessern,

Mehr Busse außerhalb der Hauptverkehrszeiten an Wochentagen und Wochenenden, um den Bedürfnissen in diesen Zeiträumen besser gerecht zu werden,

Verlängern Sie die Abendstunden,

Anpassung von Routen, Frequenzen und Amplituden, um neue Stadtteile, öffentliche Dienstleistungen, Aktivitäts- oder Freizeitgebiete zu bedienen,

Setzen Sie die Umsetzung des Noctilien-Plans mit der Erweiterung und Verstärkung mehrerer fort.

Während dieses Rates werden unter Berücksichtigung der geänderten Linien des Noctilien-Netzes 90 Linien (20 für das von der RATP betriebene Netz und fast 70 Linien in kleinen und äußeren Vororten) geändert.