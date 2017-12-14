Plan zur Verbesserung des Busnetzes der Île-de-France, 90 Buslinien verstärkt
Valérie Pécresse, Präsidentin von Île-de-France Mobilités: "Im Rahmen der "Revolution im Transportwesen" haben wir intensiv mit lokalen Mandatsträgern, Verkehrsunternehmen und Fahrgästen zusammengearbeitet, um ein besseres Busangebot in der Île-de-France zu gewährleisten. Sie müssen öfter und länger bleiben, vor allem nachts und am Wochenende, und die Veränderungen in jedem Gebiet, neue Stadtteile und Beschäftigungsbereiche berücksichtigen. Es kann auch eine unmittelbare Reaktion für Reisende in den äußeren Vororten sein, die keinen Zugang zu Verkehrsmitteln haben. Deshalb ändern wir einige Linien, wir schaffen neue. In zwei Jahren haben wir bereits 250 Buslinien modernisiert, wobei wir uns besonders auf das Nachtbusnetz Noctilien konzentriert haben, das hochgefahren wird und das Schienennetz ersetzt, wenn es geschlossen ist."
Passen Sie den Service an die Bedürfnisse der Reisenden an
Um im Laufe der Zeit einen kontinuierlicheren Service anzubieten und sowohl auf Veränderungen des Lebensrhythmus als auch auf laufende städtische Entwicklungen besser reagieren zu können, können sich die Verbesserungen auf Folgendes beziehen:
- Mehr Busse zur Hauptverkehrszeit, um den Komfort der Fahrgäste zu verbessern,
- Mehr Busse außerhalb der Hauptverkehrszeiten an Wochentagen und Wochenenden, um den Bedürfnissen in diesen Zeiträumen besser gerecht zu werden,
- Verlängern Sie die Abendstunden,
- Anpassung von Routen, Frequenzen und Amplituden, um neue Stadtteile, öffentliche Dienstleistungen, Aktivitäts- oder Freizeitgebiete zu bedienen,
- Setzen Sie die Umsetzung des Noctilien-Plans mit der Erweiterung und Verstärkung mehrerer fort.
Während dieses Rates werden unter Berücksichtigung der geänderten Linien des Noctilien-Netzes 90 Linien (20 für das von der RATP betriebene Netz und fast 70 Linien in kleinen und äußeren Vororten) geändert.
Pressekontakte
–> Sébastien Mabille: 01 47 53 28 42 –[email protected]
–> Hélène Duguet: 01 82 53 80 90 –[email protected]