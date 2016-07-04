Plan zur Modernisierung des Netzes Paris-Est

Es werden mehrere kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen vorgeschlagen, um dem Anstieg der Fahrgastzahlen auf diesen Linien Rechnung zu tragen (+ 3,8 % pro Jahr zwischen 2010 und 2015 für die Linie P, + 2,4 % zwischen 2008 und 2012 für die Linie E).