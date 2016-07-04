Plan zur Modernisierung des Netzes Paris-Est
Es werden mehrere kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen vorgeschlagen, um dem Anstieg der Fahrgastzahlen auf diesen Linien Rechnung zu tragen (+ 3,8 % pro Jahr zwischen 2010 und 2015 für die Linie P, + 2,4 % zwischen 2008 und 2012 für die Linie E).
Im Rahmen dieses Masterplans werden in den nächsten 15 Jahren zahlreiche Maßnahmen ergriffen, darunter:
- Erneuerung der Infrastruktur
- Ein Angebot, das an die Bedürfnisse der Reisenden angepasst ist
- Verbesserte Fahrgastinformation
- Barrierefreie Stationen
Längerfristig (2025-2030)
Der Modernisierungsplan für das Netz Paris-Est umfasst:
- Auf der Linie P die Elektrifizierung des Zweigs La Ferté-Milon, die auf der Grundlage der zu aktualisierenden Studien zu bestätigen ist;
- Auf der Linie E die Hinzufügung eines Zuges zwischen Nanterre und Gagny sowie zwischen Nanterre und Val-de-Fontenay, die auf der Grundlage der 2016 durchgeführten Zählungen bestätigt werden muss;
- Auf den Linien E und P die Verlängerung der Endzüge Chelles nach Lagny, die auf der Grundlage der 2016 durchgeführten Zählungen bestätigt werden muss.