Neue Cyno-Detektionsteams: Hunde auf Sprengstoffdetektion trainiert
Seit 2014 ist die Zahl der vergessenen Taschen und Gegenstände im Transilien-Netz um 122% gestiegen, mit mehr als 1500 Meldungen pro Jahr oder mehr als 4 pro Tag, was das Gefühl der Unsicherheit verstärkt und viele Verzögerungen und Störungen verursacht.
45 bis 55 Minuten Ersparnis für Reisende in der Region Île-de-France
Eine RER-Linie, die zur Hauptverkehrszeit durch ein verdächtiges Paket unterbrochen wird, braucht zwei bis drei Stunden, um den normalen Verkehr wiederherzustellen. SNCF (SNCF Transilien und die Nationale Sicherheitsdirektion) haben auf Ersuchen von Ile-de-France Mobilités 20 Zyno-Detektionsteams eingesetzt, die aus einem Hundeführer und einem speziell für die Detektion von Sprengstoff ausgebildeten Hund bestehen.
Dieses Gerät sollte es ermöglichen, eine "Spurensuche" in 5 bis 15 Minuten durchzuführen, im Vergleich zu mehr als einer Stunde in Abwesenheit solcher Teams, was die Effizienz der SUGE-Teams erhöht und somit effektiver gegen mögliche böswillige Handlungen kämpft.
Das Einsatzziel sind 20 Einsatzbrigaden bis Ende 2017, 12 sind bereits vor Ort. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 6 Millionen Euro über 3 Jahre (2017 bis 2019) und werden von Ile-de-France Mobilités und SNCF kofinanziert.
Funktionsprinzipien von Cyno-Detektionsteams
Das Protokoll für die Behandlung verdächtiger Pakete durch ein Hundeteam und deren Ausbildung wurden von der Sicherheitsdirektion der Public Railway Group in Zusammenarbeit mit den Behörden festgelegt, darunter die Polizeipräfektur von Paris, ihr Zentrallabor und das Generalsekretariat für Verteidigung und nationale Sicherheit (SGDSN).
Ein Experiment zur Erkennung verdächtiger Pakete ähnlich der RATP
Seit dem 1. Dezember experimentiert die RATP mit Unterstützung von zwei Hundeteams mit einem neuen Verfahren zur Behandlung zurückgelassener Objekte. Die RATP kennt 7 verdächtige Pakete pro Tag, davon 30% auf der RER A, die gemeinsam mit der SNCF betrieben wird. Dieses Experiment umfasste vom Châtelet-Pol aus 8 RER-Stationen und 32 U-Bahn-Stationen. Die Priorität der RATP bestand darin, den zentralen Abschnitt der RER A abzudecken.
Abhängig von den Schlussfolgerungen, die die RATP den Behörden vorgelegt hat, wird Ile-de-France Mobilités die Möglichkeit einer Teilnahme an diesem Sicherheitssystem prüfen.