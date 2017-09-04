Neue Cyno-Detektionsteams: Hunde auf Sprengstoffdetektion trainiert

45 bis 55 Minuten Ersparnis für Reisende in der Region Île-de-France

Eine RER-Linie, die zur Hauptverkehrszeit durch ein verdächtiges Paket unterbrochen wird, braucht zwei bis drei Stunden, um den normalen Verkehr wiederherzustellen. SNCF (SNCF Transilien und die Nationale Sicherheitsdirektion) haben auf Ersuchen von Ile-de-France Mobilités 20 Zyno-Detektionsteams eingesetzt, die aus einem Hundeführer und einem speziell für die Detektion von Sprengstoff ausgebildeten Hund bestehen.

Dieses Gerät sollte es ermöglichen, eine "Spurensuche" in 5 bis 15 Minuten durchzuführen, im Vergleich zu mehr als einer Stunde in Abwesenheit solcher Teams, was die Effizienz der SUGE-Teams erhöht und somit effektiver gegen mögliche böswillige Handlungen kämpft.

Das Einsatzziel sind 20 Einsatzbrigaden bis Ende 2017, 12 sind bereits vor Ort. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 6 Millionen Euro über 3 Jahre (2017 bis 2019) und werden von Ile-de-France Mobilités und SNCF kofinanziert.