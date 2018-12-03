Weitere Dienstleistungen zur Unterstützung der Neugestaltung des RER D-Angebots
Um die Neugestaltung der Linie D zu unterstützen, verpflichtet sich Île-de-France Mobilités:
- 13 verstärkte Buslinien in Übereinstimmung mit den Zügen.
- Weitere Dienstleistungen in den Bahnhöfen Corbeil-Essonnes, Viry-Châtillon und Juvisy (Komfort, Information und Sicherheit),
- Neue, modernere Züge ab September 2019
Eine Entwicklung des Busangebots, um diesen Wandel zu begleiten
Île-de-France Mobilités führte eine Studie durch, um das Busangebot auf den Zweigen Malesherbes, Melun rive gauche, dem Plateau und dem Evry-Tal zu stärken.
Ziel ist es, den Fahrgästen ein Angebot zu unterbreiten, das an die Neugestaltung des Angebots der Linie D angepasst ist, und ihnen zu ermöglichen, den Anschluss in Corbeil-Essonnes oder Juvisy/Viry zu vermeiden.
Zu diesem Zweck wurden auf der Ebene jeder Station im Süden der RER-Linie D mehrere Grundsätze angenommen:
- Bieten Sie während der Hauptverkehrszeiten mehr mögliche Verbindungen mit Zügen der Linie D oder der Linie C an, um den Zugang zum Bahnhof zu erleichtern
- Ermöglichen Sie eine schnellere Busverbindung zu den direkten Zweigen der RER in Richtung Paris (Plateau d'Evry und Melun am rechten Ufer) oder Viry/Juvisy und Corbeil-Essonnes oder sogar zum Transilien R
- Stärkung des Netzwerknetzes außerhalb der Spitzenzeiten, abends und am Wochenende
Dieses Projekt, das am 10. Dezember 2018 ins Leben gerufen wurde, betrifft 13 Buslinien auf mehreren Netzen zwischen Juvisy und dem Sektor Milly-la-Forêt.
Diese Busangebotsentwicklungen bedeuten mehr als 770.000 zusätzliche kommerzielle Kilometer und eine Investition von 3,5 Millionen Euro pro Jahr.
Stärkung der Verbindung zwischen den 2 Zweigen der RER D dank der Busverbindung Ris-Organgis und Orangis-Bois de l'Epine
Route der Buslinie 418. Ab dem 10. Dezember 2018 zeichnen wir für Sie die Linie D neu. Aber Linie 418, um die Verbindung zwischen den Stationen RIS-ORANGIS und ORANGIS - BOIS DE L'ÉPINE zu stärken.
Die Buslinien des Val d'Essonne, um mehr Verbindungen mit der RER zu bieten
Route der Buslinien Val d'Esonne, 201, 203, 205, 206A und 206B, 284-001, 284-002. Ab dem 10. Dezember 2018 zeichnen wir für Sie die Linie D neu. Aber auch Buslinien des Val d'Essonne, um Ihnen mehr Verbindungen mit der RER zu bieten.
Route der Buslinien des Val d'Esonne. Bus 207, 208, 209. Ab dem 10. Dezember 2018 gestalten wir für Sie die Linie D neu, aber wir verlängern auch die Linie 207, um die Gemeinden Mennecy und Ormoy mit den Arbeitsgebieten von Lisses-Villabé und dem Bahnhof Evry-Courcouronnes Centre (RER) von Mennecy (RER D) zu verbinden.
Buslinien bedienen Soisy-sur-Seine und Etiolles, um einen direkten Zugang zu den Bahnhöfen Evry-Courcouronnes Centre und Juvisy zu ermöglichen
Route der Buslinien Soisy-sur-Seine und Etoilles, Bus 7002, 303, 305. Ab dem 10. Dezember 2018 gestalten wir für Sie die Linie D neu, aber die Buslinien, die SOISY-SUR-SEINE und Etiolles bedienen, um Ihnen einen direkten Zugang zu den Bahnhöfen Evry-Courcouronnes Centre und Juvisy zu ermöglichen.
Eine garantierte Verbindung im Bahnhof Montgeron für Fahrgäste der Linien IV und BM
Route der Buslinie zwischen Gare de Montgeron und den Linien IV und BM. Ab dem 10. Dezember 2018 zeichnen wir für Sie die Linie D neu. Wir garantieren Ihnen aber auch, dass der Bus am Bahnhof Montgeron-Crosne auf Sie wartet, wenn Ihre RER Verspätung hat. SNCF, Keolis, Val de Seine, Île-de-France Mobilität.
Weitere Dienstleistungen in den Bahnhöfen
Ein wichtiges Informations- und Kommunikationssystem wird in den Bahnhöfen von Corbeil-Essonnes eingesetzt. Viry-Châtillon und Juvisy begleiten Reisende bei der Einführung dieses neuen Angebots.
SNCF, Île-de-France Mobilités und der Staat haben erhebliche Investitionen in Höhe von 7 Millionen Euro in diese Bahnhöfe getätigt, um die Anzahl der Wartehäuschen und Sitzplätze auf den Bahnsteigen zu erhöhen, die Beschilderung zu verbessern, die Bahnsteige und die Sicherheit zu renovieren, aber auch neue Bildschirme für die Fahrgastinformation und die Entwicklung von Bahnhofsdiensten bereitzustellen, wie z. B. Zum Beispiel vernetzte Räume.
Neue, modernere Züge ab September 2019
Ab September 2019 profitieren die Fahrgäste in den Zweigen Malesherbes, Vallée und Littoral von neuen Zügen (Regio2N). Diese zuverlässigeren Züge der neuen Generation sind mit dynamischen Bildschirmen, Klimaanlage, Steckdosen und Videoüberwachungskameras für komfortablere Fahrten ausgestattet.
Karte der erweiterten Buslinien zum 10. Dezember 2018