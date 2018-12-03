Weitere Dienstleistungen zur Unterstützung der Neugestaltung des RER D-Angebots

Eine Entwicklung des Busangebots, um diesen Wandel zu begleiten

Île-de-France Mobilités führte eine Studie durch, um das Busangebot auf den Zweigen Malesherbes, Melun rive gauche, dem Plateau und dem Evry-Tal zu stärken.

Ziel ist es, den Fahrgästen ein Angebot zu unterbreiten, das an die Neugestaltung des Angebots der Linie D angepasst ist, und ihnen zu ermöglichen, den Anschluss in Corbeil-Essonnes oder Juvisy/Viry zu vermeiden.

Zu diesem Zweck wurden auf der Ebene jeder Station im Süden der RER-Linie D mehrere Grundsätze angenommen:

Bieten Sie während der Hauptverkehrszeiten mehr mögliche Verbindungen mit Zügen der Linie D oder der Linie C an, um den Zugang zum Bahnhof zu erleichtern

der Hauptverkehrszeiten mehr mögliche Verbindungen an, um den Zugang zum Bahnhof zu erleichtern Ermöglichen Sie eine schnellere Busverbindung zu den direkten Zweigen der RER in Richtung Paris (Plateau d'Evry und Melun am rechten Ufer) oder Viry/Juvisy und Corbeil-Essonnes oder sogar zum Transilien R

(Plateau d'Evry und Melun am rechten Ufer) oder oder sogar zum Stärkung des Netzwerknetzes außerhalb der Spitzenzeiten, abends und am Wochenende

Dieses Projekt, das am 10. Dezember 2018 ins Leben gerufen wurde, betrifft 13 Buslinien auf mehreren Netzen zwischen Juvisy und dem Sektor Milly-la-Forêt.

Diese Busangebotsentwicklungen bedeuten mehr als 770.000 zusätzliche kommerzielle Kilometer und eine Investition von 3,5 Millionen Euro pro Jahr.