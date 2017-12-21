Machen Sie das Beste aus Silvester dank Île-de-France Mobilités

Am 31. Dezember verkehren U-Bahnen, Züge, RER und Busse die ganze Nacht über in der gesamten Île-de-France. Der Zugang ist vom 31. Dezember 2017, 17 Uhr, bis zum 1. Januar 2017, 12 Uhr, kostenlos. Île-de-France Mobilités startet eine groß angelegte Kommunikationskampagne, um die Einwohner der Ile-de-France für die eingerichtete Operation zu sensibilisieren. Alle Details des Geräts sind in unserer Vianavigo-App verfügbar und Karten und Faltblätter werden in allen Bahnhöfen und Stationen verteilt.

Île-de-France Mobilités versetzt Sie ins Jahr 2018 und lädt Sie ein, sich die ganze Nacht zu den Rhythmen seiner Deezer-Playlist zu bewegen!