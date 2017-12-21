Machen Sie das Beste aus Silvester dank Île-de-France Mobilités
Am 31. Dezember verkehren U-Bahnen, Züge, RER und Busse die ganze Nacht über in der gesamten Île-de-France. Der Zugang ist vom 31. Dezember 2017, 17 Uhr, bis zum 1. Januar 2017, 12 Uhr, kostenlos. Île-de-France Mobilités startet eine groß angelegte Kommunikationskampagne, um die Einwohner der Ile-de-France für die eingerichtete Operation zu sensibilisieren. Alle Details des Geräts sind in unserer Vianavigo-App verfügbar und Karten und Faltblätter werden in allen Bahnhöfen und Stationen verteilt.
Île-de-France Mobilités versetzt Sie ins Jahr 2018 und lädt Sie ein, sich die ganze Nacht zu den Rhythmen seiner Deezer-Playlist zu bewegen!
So werden 10 Zug- und RER-Linien, 6 U-Bahn-Linien sowie viele Buslinien (Noctiliens und spezielle Linien) die ganze Nacht über verkehren.
Ab 2:15 Uhr verkehren 6 U-Bahn-Linien bis 5:30 Uhr. Die Stationen der Linien 1, 2, 4, 6, 9 und 14, die auf der Karte unten aufgeführt sind, bleiben geöffnet. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Stationen bedient werden.
Am Ende des normalen Dienstes verkehren die Züge und RER nur in Richtung Paris-Vorort auf den Zweigen, die auf der Karte unten erscheinen, und bedienen alle Bahnhöfe auf ihrer Strecke. Die Linien A und B hingegen verkehren in beide Richtungen.
Das Noctilien-Netz, das von 0:30 bis 5:30 Uhr in Betrieb ist, wird für diesen besonderen Abend an Verkehrsbeschränkungen, Sicherheitsperimeter und zusätzlich zum Schienennetz (Zug-RER, U-Bahn) angepasst:
- die Ringstraßen N01 und N02 werden verkehren.
- Die Linien an der Endstation Châtelet werden an die Bedürfnisse der Fahrgäste angepasst: N21 und N122 am Gare Montparnasse, N22 am Gare de Lyon, N23 am Gare de l'Est, N24 am Gare Saint-Lazare.
- zwei Linien an der Endstation Gare de l'Est werden ebenfalls geändert: N144 am Gare de Lyon und N145 am Gare Montparnasse.
Routenänderungen werden an Bord aller Fahrzeuge auf diesen Linien angegeben.
- Transdev-Serviceerweiterungen (Seine-Saint-Denis-Netz): Linie 601 Le Raincy – Villemomble – Montfermeil RER / Montfermeil Hôpital, Linie 617 Aulnay-sous-Bois RER / Villepinte RER.
Um die Details der bedienten Gemeinden zu erfahren, erkundigen Sie sich beim Spediteur: transdevtra.fr.
Späte Verlängerung des Seine-Saint-Denis-Netzes