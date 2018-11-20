Kabel A: Auf dem Weg zur öffentlichen Untersuchung!
Nach der Konsultation im Jahr 2017 ermöglichten neue Studien die Festlegung einer genaueren Route und eines endgültigen Standorts für zukünftige Stationen. Diese Schlussfolgerungen wurden am 11. Juli vom Rat von Île-de-France Mobilités einstimmig gebilligt und am 16. Oktober in einer öffentlichen Sitzung der Öffentlichkeit vorgestellt. Entdecken Sie im Video die endgültige Route des Kabels A:
Kontinuierliche Konsultation so nah wie möglich am Territorium
Seit dem Start des Projekts führt Île-de-France Mobilités eine kontinuierliche Konsultation in den vom Projekt betroffenen Gemeinden durch. Ziel ist es, die Bewohner und Interessengruppen des Gebiets über die Entwicklungen des Projekts auf der Grundlage der Lehren aus der Vorkonsultation und der Studien des Schemas zu informieren.
Es wurden mehrere Treffen organisiert: Bei dieser Gelegenheit wurden den Einwohnern die gewählte Route und die Standortwahl der Stationen vorgestellt. Letztere konnten ihre Fragen und Anmerkungen mit den Projektleitern teilen. Den Einwohnern stehen verschiedene Kommunikationsmedien zur Verfügung, um sich über das Projekt zu informieren und sich zu äußern: Website und Facebook-Seite des Projekts, Newsletter, die im gesamten Gebiet verteilt werden...
Nächster Schritt: die öffentliche Befragung!
Die Anwohner werden eingeladen, sich während der Umfrage zum öffentlichen Nutzen zu dem Projekt zu äußern! Die Untersuchung des öffentlichen Nutzens, die unter der Schirmherrschaft einer unabhängigen Untersuchungskommission durchgeführt wird, die dafür verantwortlich ist, die ordnungsgemäße Information der Öffentlichkeit, den reibungslosen Ablauf des Verfahrens und die Sammlung von Stellungnahmen der Öffentlichkeit zu gewährleisten, wird, wenn die Stellungnahme der Kommission positiv ausfällt, zur Erklärung der Gemeinnützigkeit durch den Präfekten führen. Dies ist die letzte regulatorische Phase vor der Realisierung des Projekts und dem Beginn der Arbeiten.
Wir sehen uns diesen Winter, um an diesem neuen Höhepunkt im Leben des Projekts teilzunehmen!
Eine zuverlässige und umweltfreundliche Alternative zum traditionellen Transport
Dieses neue Transportmittel entspricht den Anforderungen des Geländes: Die RD1 und die Eisenbahnlinien beeinträchtigen die tägliche Bewegung der Einwohner und teilen dieses Gebiet des Val-de-Marne in zwei Teile. Cable A bietet den Bewohnern eine neue Mobilitätslösung mit:
- Eine Garantie für die Transportzeit. Mit Cable A wird die Strecke von 4,5 km zwischen den beiden Enden der Leitung in 17 Minuten zurückgelegt. Ohne Verkehrsstaus ist so die Pünktlichkeit und Flüssigkeit des Kabinenverkehrs gewährleistet.
- Verbesserte Zugänglichkeit. Jede der Stationen und Kabinen von Cable A wird zu 100% für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sein.
- Eine saubere Alternative zum Auto, weniger Staus und damit weniger Umweltverschmutzung für die Luftqualität aller.
Dieses attraktive und innovative Verkehrsmittel wird es den dicht besiedelten Stadtteilen Bois-Matar (Villeneuve-Saint-Georges) und Temps-Durables (Limeil-Brévannes) ermöglichen, das gesamte Netz schneller anzuschließen.
Der nächste große Schritt des Projekts wird diesen Winter mit der öffentlichen Befragung stattfinden, dem letzten Schritt vor der Realisierung des Projekts, bei der Sie eingeladen sind, teilzunehmen und Ihre Meinung abzugeben.