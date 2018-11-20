Kabel A: Auf dem Weg zur öffentlichen Untersuchung!

Kontinuierliche Konsultation so nah wie möglich am Territorium

Seit dem Start des Projekts führt Île-de-France Mobilités eine kontinuierliche Konsultation in den vom Projekt betroffenen Gemeinden durch. Ziel ist es, die Bewohner und Interessengruppen des Gebiets über die Entwicklungen des Projekts auf der Grundlage der Lehren aus der Vorkonsultation und der Studien des Schemas zu informieren.

Es wurden mehrere Treffen organisiert: Bei dieser Gelegenheit wurden den Einwohnern die gewählte Route und die Standortwahl der Stationen vorgestellt. Letztere konnten ihre Fragen und Anmerkungen mit den Projektleitern teilen. Den Einwohnern stehen verschiedene Kommunikationsmedien zur Verfügung, um sich über das Projekt zu informieren und sich zu äußern: Website und Facebook-Seite des Projekts, Newsletter, die im gesamten Gebiet verteilt werden...