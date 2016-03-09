Verlängerung der Metrolinie 14 zwischen Saint-Lazare und Mairie de Saint-Ouen
Die TBM wird nun im Tunnel demontiert und dann an der Pont Cardinet wieder zusammengebaut, um diesmal in Richtung Porte de Clichy und dann zum zukünftigen Bahnhof Clichy-Saint-Ouen mit einem neuen Schild, dem vorderen Teil der TBM einschließlich des Schneidrads, zu graben. Diese zweite Grabungsphase beginnt im Sommer 2016 und endet bei
Frühjahr 2017.
Seit Ende 2015 baut eine zweite Tunnelbohrmaschine namens Solenne einen 1390 m langen Tunnel zum Ausgangsschacht in der Rue Marcel Cachin (Saint-Denis) über die zukünftige Station Mairie de Saint Ouen der Linie 14. Die Fertigstellung dieses Tunnelteils ist für Sommer 2016 geplant.
Diese TBM wird auch zwei weitere Tunnelabschnitte (500 Meter) bauen, um sie mit dem Wartungs- und Lagerstandort (SMR) zu verbinden, der sich im neuen Stadtteil Docks de Saint-Ouen und 340 m mit dem zukünftigen Bahnhof Clichy Saint-Ouen befinden wird.
Verlängerung der Linie 14 von Saint-Lazare nach Mairie de Saint-Ouen
Die erste Etappe der automatischen Metro Grand Paris Express, die Verlängerung der Linie 14 von Saint-Lazare nach Mairie de Saint-Ouen, hat als vorrangiges Ziel, die Linie 13 zu entsättigen. Mit 4 neuen Stationen (Pont Cardinet, Porte de Clichy, Clichy Saint-Ouen und Mairie de Saint-Ouen) wird die Linie 14 Stadtteile in voller Entwicklung nordwestlich der Metropole bedienen.
Die Verlängerung der Linie 14 bis Mairie de Saint-Ouen ist ein Projekt, das vom Staat und den lokalen Behörden der Ile-de-France finanziert wird. Es wird gemeinsam von zwei Projektträgern durchgeführt: Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) und RATP.