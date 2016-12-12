Verlängerung der U-Bahn-Linie 11: Beginn der Arbeiten

Sechs neue Stationen, darunter eine erhöhte, werden die Strecke prägen: Serge Gainsbourg (Les Lilas), Place Carnot (Romainville und Noisy-le-Sec), Montreuil-Hôpital (Montreuil und Noisy-le-Sec), La Dhuys (Montreuil, Noisy-le-Sec und Rosny-sous-Bois), Coteaux-Beauclair (Luftstation an der Kreuzung von Noisy-le-Sec und Rosny-sous-Bois) und Rosny-Bois-Perrier (Rosny-sous-Bois).

Die Züge verkehren während der Hauptverkehrszeit in einem Intervall von 1 Minute 45, und die Ausrüstung wird mit fünfteiligen U-Bahn-Zügen (neue MP14-Züge) komplett erneuert, wenn die Verlängerung in Betrieb genommen wird.