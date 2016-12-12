Verlängerung der U-Bahn-Linie 11: Beginn der Arbeiten
Verbesserung des Verkehrs im Nordosten von Paris
Diese Verlängerung wird die derzeitige Endstation Mairie des Lilas mit dem Bahnhof Rosny-Bois-Perrier verbinden, der derzeit von der Linie E bedient wird. Diese Erweiterung ist Teil eines umfassenderen Kontexts zur Verbesserung des Verkehrs im gesamten Nordosten von Paris, insbesondere mit der Modernisierung der Linie B, der Verlängerung der Straßenbahn 1 von Bobigny nach Val de Fontenay und der Straßenbahn 4 nach Clichy-sous-Bois – Montfermeil, der Straßenbahn 3b von Porte de la Chapelle nach Porte d'Asnières und der zukünftigen Linie 15 der Metro.
Verlängerung der Linie 11: Sechs neue Stationen und neue Züge
Sechs neue Stationen, darunter eine erhöhte, werden die Strecke prägen: Serge Gainsbourg (Les Lilas), Place Carnot (Romainville und Noisy-le-Sec), Montreuil-Hôpital (Montreuil und Noisy-le-Sec), La Dhuys (Montreuil, Noisy-le-Sec und Rosny-sous-Bois), Coteaux-Beauclair (Luftstation an der Kreuzung von Noisy-le-Sec und Rosny-sous-Bois) und Rosny-Bois-Perrier (Rosny-sous-Bois).
Die Züge verkehren während der Hauptverkehrszeit in einem Intervall von 1 Minute 45, und die Ausrüstung wird mit fünfteiligen U-Bahn-Zügen (neue MP14-Züge) komplett erneuert, wenn die Verlängerung in Betrieb genommen wird.
Kennzahlen
- 6 neue Stationen
- 6 km Verlängerung
- 7 Commons bedient
- Und verkürzte Fahrzeiten:
