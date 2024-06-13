Die Linie 11 kam in Rosny-sous-Bois an

Nach mehrjährigen Arbeiten können Reisende endlich die Verlängerung der Metrolinie 11 nehmen, um Seine-Saint-Denis nach Rosny-sous-Bois zu überqueren.

Sechs neue Bahnhöfe und fünf Gemeinden bedient

Sechs neue Stationen, die sich entlang der sechs Kilometer langen Verlängerung nach Osten verteilen, verbinden nun die Haltestelle Mairie des Lilas mit der neuen Endstation im Bahnhof Rosny-Bois-Perrier.

Auf der Strecke werden nun fünf Gemeinden von Seine-Saint-Denis (93) bedient :

Die Flieder

Romainville

Noisy

Montreuil

Rosny

Ein neuer Schritt in Richtung eines immer stärker vernetzten U-Bahn-Netzes in der Ile-de-France mit vielen Verbindungen, das Fahrten von Vorort zu Vorort erleichtert , um Zeit und Komfort für die Einwohner der Ile-de-France zu sparen.