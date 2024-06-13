Die Linie 11 kam in Rosny-sous-Bois an
Nach mehrjährigen Arbeiten können Reisende endlich die Verlängerung der Metrolinie 11 nehmen, um Seine-Saint-Denis nach Rosny-sous-Bois zu überqueren.
Sechs neue Bahnhöfe und fünf Gemeinden bedient
Sechs neue Stationen, die sich entlang der sechs Kilometer langen Verlängerung nach Osten verteilen, verbinden nun die Haltestelle Mairie des Lilas mit der neuen Endstation im Bahnhof Rosny-Bois-Perrier.
Auf der Strecke werden nun fünf Gemeinden von Seine-Saint-Denis (93) bedient :
- Die Flieder
- Romainville
- Noisy
- Montreuil
- Rosny
Ein neuer Schritt in Richtung eines immer stärker vernetzten U-Bahn-Netzes in der Ile-de-France mit vielen Verbindungen, das Fahrten von Vorort zu Vorort erleichtert , um Zeit und Komfort für die Einwohner der Ile-de-France zu sparen.
Verlängerung der Linie 11: eine neue Verbindung zwischen dem Osten der Ile-de-France und Paris
Mit 24 Minuten zwischen den Bahnhöfen Châtelet und Rosny-Bois-Perrier (im Vergleich zu 55 Minuten vor den Arbeiten) und 85.000 Arbeitsplätzen auf der Strecke vereinfacht die Verlängerung der Linie 11 die täglichen Fahrten der 1,6 Millionen Einwohner von Seine-Saint-Denis erheblich.
U-Bahnen der neuen Generation für die Linie 11
Die Linie ist jetzt zu 100 % mit MP14-U-Bahnen der neuen Generation ausgestattet, die während der Hauptverkehrszeit eine Frequenz von einer U-Bahn alle 1 Minute 45 ermöglichen, und bietet den Fahrgästen auch mehr Komfort und Leistung.
In Zahlen: die Verlängerung der Linie 11 nach Rosny-Bois-Perrier
- 6 km Verlängerung
- 5 durchquerte Gemeinden (Les Lilas, Romainville, Nois-le-Sec, Montreuil, Rosny-sous-Bois)
- 6 neue Stationen (Serge Gainsbourg, Romainville-Carnot, Montreuil Hopital, Coteaux-Beauclair, La Dhuys, Rosny-Bois-Perrier)
- 24 Minuten zwischen Châtelet und Rosny-Bois-Perrier (gegenüber 55 Minuten vor der Verlängerung)
- 12 Minuten zwischen Mairie des Lilas und Rosny-Bois-Perrier
- 85.000 Arbeitsplätze bedient
- 1 Minute 45 Minuten zwischen zwei U-Bahnen während der Hauptverkehrszeit