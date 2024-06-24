Metro: Die Linie 14 fährt bis Saint-Denis und zum Flughafen Orly

Ich bin Navigo-Abonnent alle Zonen, für mich ist die Reise inbegriffen

Entwerten Sie im Resort mit Ihrem Pass oder Telefon: Der Zugang zum Flughafen Orly von der Linie 14 ist in den Navigo-Allzonenpaketen ohne zusätzliche Kosten enthalten.

Ich habe kein Navigo-Abonnement

Personen, die ohne Abonnement reisen, müssen ein entmaterialisiertes ticket "Orly Airport Ticket" für 10,30 € kaufen.

Gut zu wissen

Das Orly Airport Ticket kann nicht auf demselben Medium (Pass oder Telefon) wie ein t+ Ticket gespeichert werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie einen bestimmten Pass für sie reservieren

Oder laden Sie es auf Ihr Telefon, wenn Sie bereits t+-Tickets auf einem Pass haben.

Wo kann ich meine Transport ticket kaufen?

Option 1 : Ich kaufe meine ticket über die App Île-de-France Mobilités

Ich verwende mein Ticket direkt von meinem Smartphone aus (verfügbar für iOS und Android)

Oder ich lade es auf einen physischen Pass Navigo Easy

Option 2 : Ich kaufe meinen ticket an einem Automaten an der Station