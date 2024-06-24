Metro: Die Linie 14 fährt bis Saint-Denis und zum Flughafen Orly
Am 24. Juni 2024 gehen die Arbeiten zur Verlängerung der Metrolinie 14 zu Ende. Die Verlängerung der automatischen Linie öffnet endlich ihre Türen für Fahrgäste.
Die Linie 14, die Hauptverbindung zwischen dem Norden und dem Süden der Île-de-France, verläuft von Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) zum Flughafen Orly (Val-de-Marne) in 21 Stationen (gegenüber 13 vor der Verlängerung).
Metro 14: eine Linie, die mit dem Rest des Ile-de-France-Netzes verbunden ist
In nur 40 Minuten können Reisende nun die End-to-End-Linie (von Saint-Denis Pleyel bis zum Flughafen Orly) nehmen und dank zahlreicher Verbindungen mit dem Rest des öffentlichen Verkehrsnetzes in Verbindung gebracht werden mit:
- die 5 RER-Linien (A, B, C, D, E)
- 3 Straßenbahnlinien (T 7, 3a, 3b)
- 10 U-Bahnlinien (1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13)
- 4 Bahnlinien (H, J, L, R)
- und die zukünftigen U-Bahn-Linien 15, 16, 17 und 18
In Zahlen: die Verlängerung der Linie 14
- 40 Minuten zwischen Saint-Denis Pleyel und dem Flughafen Orly
- 27 km Gesamtlänge
- 14 km Verlängerung nach Süden und 1,7 km nach Norden
- 2 neue Terminals : Saint-Denis Pleyel und Flughafen Orly
- 8 neue Stationen : Saint-Denis Pleyel, Maison-Blanche, Hôpital Bicêtre, Villejuif-G.Roussy, L'Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue, Thiais-Orly, Flughafen Orly.
- 85 Sekunden zwischen jeder U-Bahn während der Hauptverkehrszeit (morgens)
Hinweis : Alle Bahnhöfe sind für Fahrgäste geöffnet, mit Ausnahme von Villejuif-Gustave Roussy, der im Januar 2025 in Betrieb genommen werden soll
Mit der Metro zum Flughafen Orly dank der Linie 14
Nehmen Sie die U-Bahn ins Zentrum von Paris, um direkt zum Flughafen Orly zu gelangen, ohne umzusteigen? Dies ist nun mit der Verlängerung der Metrolinie 14 nach Süden nach Orly möglich.
Welches Transport ticket sollte man wählen, um mit der Linie 14 zum Flughafen Orly zu gelangen?
Ich bin Navigo-Abonnent alle Zonen, für mich ist die Reise inbegriffen
Entwerten Sie im Resort mit Ihrem Pass oder Telefon: Der Zugang zum Flughafen Orly von der Linie 14 ist in den Navigo-Allzonenpaketen ohne zusätzliche Kosten enthalten.
Ich habe kein Navigo-Abonnement
Personen, die ohne Abonnement reisen, müssen ein entmaterialisiertes ticket "Orly Airport Ticket" für 10,30 € kaufen.
Gut zu wissen
Das Orly Airport Ticket kann nicht auf demselben Medium (Pass oder Telefon) wie ein t+ Ticket gespeichert werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie einen bestimmten Pass für sie reservieren
- Oder laden Sie es auf Ihr Telefon, wenn Sie bereits t+-Tickets auf einem Pass haben.
Wo kann ich meine Transport ticket kaufen?
Option 1 : Ich kaufe meine ticket über die App Île-de-France Mobilités
- Ich verwende mein Ticket direkt von meinem Smartphone aus (verfügbar für iOS und Android)
- Oder ich lade es auf einen physischen Pass Navigo Easy
Option 2 : Ich kaufe meinen ticket an einem Automaten an der Station
- Ich kaufe das Ticket und lade es auf meinen physischen Navigo Easy-Pass (falls ich bereits einen habe)
- Oder ich kaufe einen Navigo Easy-Pass, der mit dem Orly Airport Ticket aufgeladen ist
Welche anderen öffentlichen Verkehrsmittel gibt es, um zum Flughafen Orly zu gelangen?
Sie können den Flughafen Orly mit dem Orlybus, dem Orlyval oder mit der RER B nach Antony erreichen und Ihre Reise dank des Orlyval zum Flughafen Orly beenden.