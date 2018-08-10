Verlängerung der U-Bahn-Linie 11: Verlegung des Tunnels nach Rosny, eine wichtige Etappe der Arbeiten

Die Arbeiten begannen 2016, die Inbetriebnahme ist für 2022 geplant.

RATP und Île-de-France Mobilités sind gemeinsam für das Projektmanagement verantwortlich. Die RATP sorgt für die Fertigstellung der Verlängerung der Linie sowie für den Modernisierungsprozess der Bahnhöfe, und Île-de-France Mobilités sorgt für den reibungslosen Ablauf des Projekts und die ordnungsgemäße Einhaltung der Kosten und des Zeitplans.

Das Projekt zur Verlängerung der Linie 11 wird zu 20 %, 46 % und 28 % vom Staat, der Region Île-de-France und der Société du Grand Paris finanziert. Die Anpassungs- und Modernisierungsphase der Bahnhöfe wird zu 11 % vom Staat, zu 26 %, von der Region Île-de-France zu 26 %, von der Stadt Paris zu 29 % und schließlich von der RATP zu 34 % getragen. Der Betrieb und das Rollmaterial der Strecke werden zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert.