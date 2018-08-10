Verlängerung der U-Bahn-Linie 11: Verlegung des Tunnels nach Rosny, eine wichtige Etappe der Arbeiten
Wenn der Bau eines Viadukts und einer Hochstation erforderlich ist, um den Höhenunterschied zwischen den Stationen La Dhuys und Rosny-Bois-Perrier zu überwinden, wird die U-Bahn dann wieder unterirdisch, indem sie unter die Autobahn taucht, um die zukünftige Endstation der Linie Rosny-Bois-Perrier zu erreichen. Dies erfordert den Bau eines Tunnels unter der Autobahn in Rekordzeit, um den Schnitt der A86 so weit wie möglich zu begrenzen.
Die Verschiebung im Detail
Die Verschiebung besteht darin, den zukünftigen Tunnel an seinen endgültigen Platz zu schieben, d.h. unter die Auffahrt A86 > A3. Hier sind die verschiedenen Phasen dieser außergewöhnlichen technischen Herausforderung:
- Abriss der Fahrbahn A86
Die Struktur der Autobahnauffahrt wird zunächst abgebaut, dann wird in einem zweiten Schritt eine Böschung gegraben, um Platz für die Stahlbetonrahmenkonstruktion zu schaffen.
- Der Verschiebungsvorgang
Der Rahmen des zukünftigen Tunnels wird schrittweise von seiner Plattform in seine endgültige Position geschoben. Dieser Vorgang dauert je nach Wetterlage zwischen 20 und 24 Stunden.
- Der Wiederaufbau der Autobahn
Sobald die Verschiebung abgeschlossen ist, wird die Fahrbahn wiederhergestellt, die Straßenelemente sowie die Fahrbahnmarkierungen und Leitplanken werden wieder angebracht, um eine schnellstmögliche Wiederaufnahme des Straßenverkehrs zu ermöglichen.
Diese außergewöhnliche Operation wird seit 2016 vorbereitet und in enger Absprache mit dem Staat, den Betreibern der nicht konzessionierten Autobahnen in der Île-de-France und den lokalen Behörden entwickelt, um die Auswirkungen auf die Nutzer zu begrenzen. Es erfordert die Sperrung der Auffahrt A86 > A3 in Richtung Bondy vom Abend des 8. bis zum 14. August morgens.
Arbeitsablauf
Diese außergewöhnliche Operation wurde an etwas mehr als 5 aufeinanderfolgenden Tagen, vom 8. bis 14. August, durchgeführt. Dieses kurze Zeitfenster, das als eine der langsamsten Perioden des Jahres und daher als die am wenigsten belastende für die Benutzer identifiziert wurde, stellte ein echtes Zeitfahren dar, bei dem sich die Teams von RATP und NGE, einem öffentlichen Bauunternehmen, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag abwechselten.
Der Abriss der Autobahn, die Verlegung des Tunnels und der Wiederaufbau endeten mit der Wiedereröffnung der A86 am Dienstag, den 14. August um 3 Uhr morgens, eine Stunde früher als geplant.
Bei dieser Gelegenheit wurde im Vorfeld ein umfangreicher Kommunikationsplan für das Straßennetz und die digitalen Tools von Île-de-France Mobilités und RATP eingesetzt, um die Nutzer vor dieser Sperrung zu warnen und sie über die ihnen zur Verfügung stehenden alternativen Routen zu informieren.
Das Projekt auf einen Blick
Um die Stadtentwicklung im Osten der Ile-de-France zu unterstützen, sieht die Verlängerung der Linie 11 vor, mehrere Gemeinden zu bedienen, die durch große Veränderungen gekennzeichnet sind: Les Lilas, Montreuil, Romainville, Noisy-le-Sec und Rosny-sous-Bois. 6 neue Stationen werden gebaut: Serge Gainsbourg, Place Carnot (dessen Name vorläufig ist), Montreuil-Hôpital, La Dhuys, Coteaux Beauclair und Rosny-Bois-Perrier. Diese Erweiterung umfasst 6 km neue Gleise, die bei Inbetriebnahme in 12 Minuten zurückgelegt werden. Die gesamte Strecke wird in 24 Minuten von Rosny-Bois-Perrier nach Châtelet zurückgelegt, gegenüber derzeit 55. Fast 10.100 Fahrgäste werden diese neue Verlängerung während der morgendlichen Hauptverkehrszeit nutzen.
Karte der Verlängerung der Linie 11
Auf der Linie 11 wird neues Rollmaterial eingesetzt, wobei Île-de-France Mobilités 20 neue Züge bestellt hat. Letztere profitieren von einem besseren Komfort und einer besseren Isolierung von Außengeräuschen sowie von einem um 20 % reduzierten Energieverbrauch im Vergleich zu früheren Geräten (LED-Beleuchtung, elektrisches Bremsen usw.). Die warme und gekühlte Belüftung sorgt dafür, dass Sie sich an Bord zu jeder Jahreszeit wohlfühlen
Die Arbeiten begannen 2016, die Inbetriebnahme ist für 2022 geplant.
RATP und Île-de-France Mobilités sind gemeinsam für das Projektmanagement verantwortlich. Die RATP sorgt für die Fertigstellung der Verlängerung der Linie sowie für den Modernisierungsprozess der Bahnhöfe, und Île-de-France Mobilités sorgt für den reibungslosen Ablauf des Projekts und die ordnungsgemäße Einhaltung der Kosten und des Zeitplans.
Das Projekt zur Verlängerung der Linie 11 wird zu 20 %, 46 % und 28 % vom Staat, der Region Île-de-France und der Société du Grand Paris finanziert. Die Anpassungs- und Modernisierungsphase der Bahnhöfe wird zu 11 % vom Staat, zu 26 %, von der Region Île-de-France zu 26 %, von der Stadt Paris zu 29 % und schließlich von der RATP zu 34 % getragen. Der Betrieb und das Rollmaterial der Strecke werden zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert.
Um den Fortschritt der Arbeiten zu verfolgen und weitere Informationen zu erhalten, können Sie die dem Projekt gewidmete Website konsultieren: www.prolongementligne11est.fr/