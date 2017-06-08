Sanierung des Bahnhofs Poissy: Beginn der Konsultation am 12. Juni 2017
Der Bahnhof Poissy wird von den Linien A und J sowie von 28 Buslinien in zwei Busbahnhöfen bedient und begrüßt derzeit täglich 33.000 Fahrgäste. Diese Fahrgastzahlen werden bis 2024 voraussichtlich um etwa 30 % steigen, mit der Verlängerung der Linie E nach Westen (Eole) und der Ankunft des Tram 13 Express (Tangentielle Ouest), gekoppelt mit einer dynamischen Stadtentwicklung an beiden Ufern der Seine.
Den Bahnhof Poissy neu denken
Der Bahnhof leidet jedoch unter Störungen, die den täglichen Komfort der Fahrgäste beeinträchtigen. Es ist daher unerlässlich, das Layout und den Betrieb zu überdenken, um die Servicequalität für die Fahrgäste zu verbessern und sich auf die Ankunft neuer Verkehrsträger vorzubereiten. Der STIF schlägt vor, ein Entwicklungsprogramm für die Umgebung des Bahnhofs umzusetzen, um seine Attraktivität zu stärken.
Der STIF und die Geldgeber des Projekts: der Staat, die Region Île-de-France und der Departementsrat Yvelines laden daher in Zusammenarbeit mit der Stadt Poissy und der Stadtgemeinschaft Greater Paris Seine et Oise (GPS&O) Bahnhofsnutzer, Anwohner, Verbände und Wirtschaftsakteure ein, sich über das Projekt zu informieren und zu äußern.
Die zu erreichenden Ziele sind: besserer Zugang zum Bahnhof für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer; bessere Intermodalität mit einfacheren Verbindungen zwischen Bus / Bahn / Straßenbahn dank verbesserter Zugänglichkeit für Personen mit eingeschränkter Mobilität (PRM) und effizienter und homogener Beschilderung rund um den Bahnhof; Ein besser lesbares Busangebot mit einer Vereinfachung der Strecken der Linien oder sogar der Gruppierung in einem einzigen Busbahnhof. Das Projekt wird bis 2024 in Betrieb genommen.
Die Fahrgäste werden so im Alltag komfortabler reisen, unabhängig von ihrem Verkehrsmittel, und der Verkehr rund um den Bahnhof wird beruhigt.
Konsultationsmodalitäten
Weitere Informationen:
Die Website: www.reamenagement-gare-poissy.fr Eine Informationsbroschüre über die Gemeinden Poissy und Carrières-sous-Poissy, die in den Rathäusern erhältlich ist
Um sich auszudrücken:
Der T-Coupon, der der Broschüre beigefügt ist Das Formular zur Einreichung von Mitteilungen auf der Projektwebsite
Termine:
1 TREFFEN REISENDE Donnerstag, 22. Juni von 7 bis 10 Uhr an den Busbahnhöfen Nord und Süd
2 WORKSHOPS SPAZIERGÄNGE Besuch des Bahnhofs mit Präsentation des Projekts, dann Austausch und Fragen im Raum Mittwoch, 28. Juni von 12h bis 14h und von 18h bis 20h
Anmeldung über die Website erforderlich: www.reamenagement-gare-poissy.fr