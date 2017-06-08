Sanierung des Bahnhofs Poissy: Beginn der Konsultation am 12. Juni 2017

Den Bahnhof Poissy neu denken

Der Bahnhof leidet jedoch unter Störungen, die den täglichen Komfort der Fahrgäste beeinträchtigen. Es ist daher unerlässlich, das Layout und den Betrieb zu überdenken, um die Servicequalität für die Fahrgäste zu verbessern und sich auf die Ankunft neuer Verkehrsträger vorzubereiten. Der STIF schlägt vor, ein Entwicklungsprogramm für die Umgebung des Bahnhofs umzusetzen, um seine Attraktivität zu stärken.



Der STIF und die Geldgeber des Projekts: der Staat, die Region Île-de-France und der Departementsrat Yvelines laden daher in Zusammenarbeit mit der Stadt Poissy und der Stadtgemeinschaft Greater Paris Seine et Oise (GPS&O) Bahnhofsnutzer, Anwohner, Verbände und Wirtschaftsakteure ein, sich über das Projekt zu informieren und zu äußern.



Die zu erreichenden Ziele sind: besserer Zugang zum Bahnhof für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer; bessere Intermodalität mit einfacheren Verbindungen zwischen Bus / Bahn / Straßenbahn dank verbesserter Zugänglichkeit für Personen mit eingeschränkter Mobilität (PRM) und effizienter und homogener Beschilderung rund um den Bahnhof; Ein besser lesbares Busangebot mit einer Vereinfachung der Strecken der Linien oder sogar der Gruppierung in einem einzigen Busbahnhof. Das Projekt wird bis 2024 in Betrieb genommen.



Die Fahrgäste werden so im Alltag komfortabler reisen, unabhängig von ihrem Verkehrsmittel, und der Verkehr rund um den Bahnhof wird beruhigt.